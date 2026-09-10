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Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra ilk maçına evinde Roma karşısında çıkıyor.

Kadıköy'de saat 19:45'te başlayan zorlu maçta İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalıyor.

FENERBAHÇE-ROMA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Bartuğ, Kante, İsmail, Greenwood, Kerem, Muriqi.

Roma: Svilar, Rensch, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Wesley, Kone, Cristante, Dybala, Soule, Malen.

FENERBAHÇE 0-0 ROMA CANLI ANLATIM

1' İspanyol hakem Manzano'nun ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Roma maçı başladı.

BARTUĞ SVILAR'I GEÇEMEDİ

11' Maçın ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe'den geldi. Mason Greenwood topla birlikte ceza sahası içerisine girdikten sonra geriden destek veren Bartuğ'u gördü. Bartuğ'un sert şutunda kaleci Svilar gole izin vermedi.

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU İLE GOLE YAKLAŞTI

13' Fenerbahçe kontra ataktan tehlike yarattı. Takımını hızlı atağa kaldıran Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisine girerek şutunu çekti. Svilar bir kez daha köşeye giden topu çelerek pozisyonu savuşturdu.

GREENWOOD CEZA SAHASINDA ŞUT AÇISI BULAMADI

15' Fenerbahçe baskısı sürüyor. Mason Greenwood bir kez daha ceza sahası içinde topla buluştu. Şut açısı arayan İngiliz yıldıza Roma savunması izin vermedi. Şutunda savunmadan seken topu Kerem'den önce Svilar kontrol etti.