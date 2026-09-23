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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 307 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

DOĞAL GAZ PİYASASINDA İŞLEM HACMİ ARTTI

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 3 milyon 634 bin 640 lira oldu.

Piyasada önceki gün işlem hacmi 1 milyon 503 bin 273 lira olarak kaydedilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 307 lira 81 kuruş olurken, gaz ticaret miktarı 210 bin metreküp olarak gerçekleşti.

DENGELEME GAZINDA ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 173 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 442 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE'YE 97,6 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 97 milyon 645 bin 550 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 97 milyon 752 bin 825 metreküp olarak kayıtlara geçti.