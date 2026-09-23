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Konya Ticaret Borsası (KTB) Elektronik Satış Salonu verilerine göre, beyaz sert ekmeklik buğday fiyatlarında son günlerde belirgin bir yukarı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Buğday, arpa ve mısır başta olmak üzere güncel hububat piyasalarında ekmeklik buğdaydaki sert yükseliş dikkat çekiyor.

18 Eylül'de kilogramı ortalama 18,64 TL'den işlem gören beyaz sert ekmeklik buğdayın ortalama fiyatı, yeni haftayla birlikte 23 Eylül itibarıyla 20,55 TL'ye tırmandı.

BUĞDAY 21 LİRAYI AŞTI: EN YÜKSEK SEVİYE 21,15 TL

Tarımdan Haber'de yer alan verilere göre piyasada yeni haftanın başlamasıyla birlikte işlem fiyatları üst üste rekor kırdı:

18 EYLÜL

Kilogram başına en düşük fiyat 17,50 TL, en yüksek 19,70 TL ve ortalama fiyat 18,64 TL olarak gerçekleşti. (79 ton işlem)

21 EYLÜL

En yüksek işlem fiyatı 21,155 TL/kg seviyesine kadar çıktı. Ortalama fiyat 20,149 TL olurken 170 tonluk işlem yapıldı.

22 EYLÜL

Yüksek fiyat seviyesi korunarak en yüksek 21,014 TL, ortalama ise 20,353 TL/kg kaydedildi. İşlem hacmi ise 276 tona ulaştı.

DİKKAT ÇEKEN ASIL HAREKET TABAN FİYATTA: TON BAŞINA 2.800 TL ARTIŞ

23 Eylül verileri, yükselişin yalnızca birkaç yüksek fiyatlı işlemden ibaret olmadığını ortaya koydu. Günün en düşük işlem fiyatı 20,30 TL, en yüksek fiyatı 20,761 TL ve ortalama fiyatı 20,549 TL/kg (23 Eylül'de 63 ton işlem) oldu.

Böylece 18 Eylül'de 17,50 TL olan en düşük (taban) fiyat, 23 Eylül'de 20,30 TL'ye yükseldi. 5 günlük dönemde taban işlem fiyatındaki artış kilogram başına 2,80 TL, ton başına ise 2 bin 800 TL seviyesine ulaştı.

ORTALAMA FİYAT 5 GÜNDE YÜZDE 10,2 YÜKSELDİ

Ortalama fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre:

18 Eylül'de 18,644 TL/kg olan ortalama fiyat, 23 Eylül'de 20,549 TL/kg'ye çıktı. Beş günlük süreçte ortalama fiyat kilogram başına yaklaşık 1,90 TL, ton başına 1.904 TL artış gösterdi. Bu artış %10,2'lik bir yükselişe denk geldi.

Son veriler, Konya Ticaret Borsası'nda beyaz sert ekmeklik buğdayın 20 TL/kg bandının üzerine yerleştiğini gösterirken, bu seviyenin kalıcı olup olmayacağını önümüzdeki günlerdeki işlem hacimleri ve fiyat hareketleri belirleyecek.