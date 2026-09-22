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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 279 lira olarak belirlendi.

İŞLEM HACMİ 1,5 MİLYON LİRAYI AŞTI

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 503 bin 273 lira oldu. Piyasada işlem hacmi önceki gün 13 milyon 737 bin 175 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün gaz ticaret miktarı ise 87 bin metreküp olarak gerçekleşti.

DENGELEME GAZINDA ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 142 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 415 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE'YE 108,9 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 108 milyon 946 bin 85 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 109 milyon 65 bin 457 metreküp olarak kayıtlara geçti.