Fransız oyuncu ve yönetmen Arnaud Denis, 2023 yılında sağ kasık fıtığı nedeniyle vücuduna polipropilen protez yerleştirilmesinin ardından dayanılmaz ağrılar yaşamaya başladı. 43 yaşındaki oyuncu, salı günü Belçika’nın Namur kentinde uygulanan ötanaziyle hayatını sonlandırdı.
Ünlü oyuncu acılarına dayanamadı ötanaziyle hayatına son verdi
Fransız oyuncu Arnaud Denis, fıtık ameliyatı sonrası yaşadığı ağır sağlık sorunları ve dayanılmaz ağrıların ardından Belçika’da ötanaziyle hayatını sonlandırdı. Denis’in sözleri geride çarpıcı bir hikâye bıraktı.Kaynak: Diğer
Oyuncu ve yönetmen Arnaud Denis, fıtık tedavisinde kullanılan implantın vücuduna yerleştirilmesinin ardından ciddi biçimde engelli hale geldi. Avukatı Philippe Courtois, Denis’in yaşadığı ağır acılara son vermek için 43 yaşında Belçika’da ötanaziyi tercih ettiğini AFP’ye açıkladı.
Courtois, “Arnaud Denis’in aldığı karar, Namur’da üç doktorla yapılan görüşmelerin ardından verildi. Vücudu artık onu taşıyamıyordu. Vücudu üzerindeki kontrolünü kaybetmişti. Arnaud Denis’in ölümü, aylardır maruz kaldığı yoğun acıların sonucudur” ifadelerini kullandı.
“Les Liaisons dangereuses” (Tehlikeli İlişkiler) ve “Les Femmes savantes” (Bilmiş Kadınlar) gibi tiyatro oyunlarının yapımlarıyla tanınan Denis, 17 Temmuz 2023’te sağ kasık fıtığı nedeniyle kendisine polipropilen ağ implantı yerleştirilmesinin ardından sağlık sorunları yaşamaya başladı.
Ameliyatın ardından çok sayıda yan etki ortaya çıktı. Yaşanan sorunlar, Denis’in Nisan 2024’te implantını ABD’de çıkarttırmasına neden oldu.
Oyuncuya, adjuvana maruz kalmanın yol açtığı inflamatuvar reaksiyon kapsamında ASIA sendromuna bağlı miyaljik ensefalomiyelit tanısı konuldu. İmplantın vücutta kalıcı iltihaplanmaya neden olduğu ve bağışıklık sisteminin işleyişini bozduğu düşünülüyor.
Denis, 2026 yılının başında bölgesel gazete Dauphiné Libéré’ye yaptığı açıklamada yaşadığı süreci şöyle anlatmıştı: “Artık evden çıkamıyorum, sosyal hayatım yok, aslında hiçbir hayatım yok. Bir insanın onurlu bir yaşamını oluşturan hiçbir şeye artık sahip değilim. Üstelik durum giderek kötüleşiyor. Son dönemindeki bir kanser hastası gibi yaşıyorum. Doktorların bana sunabileceği başka bir şey kalmadı.”
'İnsan, kaderinin tükendiğini derinlerde bilir'
Denis, 5 Ocak 2026’da “taksirle yaralama” suçlamasıyla Paris Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Halk Sağlığı Birimi’ne suç duyurusunda bulundu. Ancak soruşturma, ağustos ayının sonlarında "suçun yeterince belirgin olmadığı" gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlandı.
Yaşadığı acılara son vermenin ötanaziden başka bir yolunun bulunmadığını düşünen oyuncu, yılın başında şöyle demişti: “İnsan, kaderinin tükendiğini derinlerde bilir.”
Denis, 18 Mart’ta ötanazi başvurusunun onaylanmasını beklediği süreçte Belçika’daki bir hastanenin palyatif bakım ünitesine kabul edildi.
Denis’in avukatı, yaşananları “sessiz bir halk sağlığı skandalı” olarak nitelendirdi. Courtois, “binlerce hastanın” yüksek risk taşıyan implantlara maruz bırakıldığını, bu kişilere yeterli ve açık bilgi verilmediğini ve çoğunun geri döndürülemez ciddi tıbbi komplikasyonlarla karşı karşıya kaldığını savundu.
Courtois, Medtronic’in Arnaud Denis’e gönderdiği bir mektupta, karın duvarını güçlendirmek amacıyla kullanılan implantların ameliyat sonrasında ortaya çıkan kronik ve akut ağrıların nedeni olabileceğini kabul ettiğini belirtti.
Avukata göre söz konusu istenmeyen etki, sağlık çalışanları için hazırlanan Dextile cihazının kullanım talimatlarında da yer alıyor. Ancak bu talimatların hastalara değil sağlık çalışanlarına yönelik olduğunu belirten Courtois, hastaların bu konuda bilgilendirilmediğini savundu.
Denis ayrıca, “Fıtık Protezlerinin Fransız Mağdurları” adlı bir oluşum kurdu. Grup, fıtık tedavisinde kullanılan implantlarla bağlantılı yan etkiler yaşayan kişilerin sosyal medyada paylaştığı yüzlerce tanıklığı bir araya getirdi.