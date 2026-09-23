Ünlü oyuncu acılarına dayanamadı ötanaziyle hayatına son verdi

Denis, 2026 yılının başında bölgesel gazete Dauphiné Libéré’ye yaptığı açıklamada yaşadığı süreci şöyle anlatmıştı: “Artık evden çıkamıyorum, sosyal hayatım yok, aslında hiçbir hayatım yok. Bir insanın onurlu bir yaşamını oluşturan hiçbir şeye artık sahip değilim. Üstelik durum giderek kötüleşiyor. Son dönemindeki bir kanser hastası gibi yaşıyorum. Doktorların bana sunabileceği başka bir şey kalmadı.”