Kaynak: Haber Merkezi

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, yeni kurulan ve isim benzerliği nedeniyle kriz yaşanan partiyle yürütülen görüşmelerin güncel durumuna ilişkin basın açıklaması düzenledi.



Muhalefette olan hiçbir partinin yıpratılmasına izin vermeyeceklerini belirten Yılmaz, yaşanan sorunun çözümü için karşı tarafa net bir yol haritası sunduklarını ve 3 Ekim'e kadar süre tanıdıklarını açıkladı.

OY BİRLİĞİYLE ALINAN KARAR: YENİ PARTİ'YE 3 EKİM'E KADAR SÜRE

Yenilik Partisi olarak bugün gerçekleştirdikleri toplantıda tüm üyelerin oy birliğiyle yeni kararlar aldıklarını duyuran Yılmaz, isim ve yeterlilik sorunlarının aşılması, partilerin birleşmesi gibi konularda adım atmak için karşı tarafa 3 Ekim Pazartesi gününe kadar değerlendirme süresi verdiklerini açıkladı. Yılmaz, kendi partisinin engel çıkaran taraf gibi gösterilmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Eğer Anayasa Mahkemesi'ne gitmek istiyorlarsa gidebilirler, kimseyi engellemiyoruz. Ancak biz sorunları yapıcı bir dille çözüp, bu tartışmayı bir kenara bırakarak Türkiye'nin gerçek gündemine dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında 3 Ekim tarihini ve parti organlarının oy birliğiyle aldığı kararı öne çıkaran Öztürk Yılmaz, sürece dair açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün biz toplantı yaptık. Toplantıda benim bütün arkadaşlarımın oy birliğiyle aldığı kararlar var. Biz bir haftalık, özellikle 3 Ekim'e kadar, eğer bu sorunu bizimle çözmek istiyorlarsa bir değerlendirme süresi verdik. İstemiyorlarsa hiç sorun yok. Biz kimseye gidip bir şey istemedik. Eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa; bizimle isim sorununu, yeterlilik sorununu, partilerin birleşmesini, toplumsal muhalefetin toparlanmasını istiyorlarsa 3 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar.

Ben kendi partimin sanki onlara bir engel oluyormuşuz gibi bir noktaya sokulup yıpratılmasını istemiyorum. Çok açık söylüyorum; yeni partinin ismi üzerinden bu defa sanki biz onlara engel oluyormuşuz gibi bir hava yaratılıyor. Bazıları diyor ki 'biz ne olursa olsun Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz.' E gidin kardeşim, sizi engelleyen mi var? Anayasa Mahkemesi'ne gitmek istiyorsanız gidin. Biz size ne yapacağınızı dikte edecek kadar kendini bilmez değiliz. Siz sonuçta bağımsız bir partisiniz. Ama biz çözmek istiyoruz. Yapıcı bir dille gelmek istiyoruz. 3 Ekim Pazartesi gününe kadar bir değerlendirme olsun. Yapıcı, samimi bir görüşme isterlerse bu süre içerisinde toplanalım; isim sorununu, yeterlilik sorununu, birleşmeyi çözelim ve Türkiye'nin gerçek gündemine dönelim."





YARGITAY SÜRECİ VE 5 BİN ÜYENİN KAFA KARIŞIKLIĞI

İsim benzerliğinin (iltibas) yarattığı hukuki ve fiili mağduriyete değinen Yılmaz, Yargıtay incelemesi ve sahada yaşanan kafa karışıklığını şu sözlerle dile getirdi:

"Yeni partiyi bizim Yenilik Partisi kurmadı. Bizim ismimizi halk verdi diyor. Halk eline dilekçeleri alıp İçişleri Bakanlığı'na götürüp 'biz halkız aha biz teslim ediyoruz' demedi. Yargıtay bizim talimatımız üzerine onlara uyarı yapmadı. Biz buradan mağdur olan, etkilenen bir partiyiz. İsmimiz var ve ismimiz karıştırılıyor. İltibas demek benzeşmek değil, sadece karıştırılmasıdır. Nitekim şu anda bizim elimizde yaklaşık 5.000'e yakın karıştırılmış üye var.

Kaldı ki 2024 yılında bir hanımefendi parti kurmuş, 'Yeni Yeni Parti' demiş. İsmi İçişleri Bakanlığı dilekçeyi almış, Yargıtay'a gidince takılıyor. Çünkü istediğiniz adla bir partinin adını götürüp İçişleri Bakanlığı'na teslim ettiğiniz anda kurulmuş oluyor o parti. Ama Yargıtay'ın incelemesinden geçtikten sonra onaylanmış oluyor. Yargıtay, bir partinin tüzüğünü, programını, amblemini ve ismini değerlendiriyor. 'Acaba bu uyuyor mu, uymuyor mu?' diye bakıyor. Bu Yargıtay'ın re'sen yaptığı bir görev."

'KAVGA EDİLECEK ZAMAN DEĞİL'

Sürecin başından bu yana uzlaşmacı bir tavır sergilediklerini ve karşı tarafın Genel Başkanı Özgür Bey ile yüz yüze temas kurduklarını aktaran Öztürk Yılmaz, görüşmelerin perde arkasını şu ifadelerle açıkladı:

"Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; biz bu süreç içerisinde hep yapıcı davrandık. Hiçbir zaman kamuoyuna görüşmelerin içeriğiyle alakalı olarak provoke edici, sabote edici, engelleyici bir tutum sergilemedik. Biz yapıcı bir toplumsal muhalefeti toparlayacak çözüm üzerinde durduk. Siyasetten beni bilirsiniz; kavganın en iyisini bilirim ama şu anda kavga edilecek zaman değil. Laf yetiştirmenin alasını bilirim ama laf yetiştirmek hiç işime gelmiyor. Muhalefetin bu kadar parçalandığı, bölündüğü bir ortamda çıkıp insanların sorumsuz açıklamalarına cevap vermek istemiyorum.

Özgür Bey ile baş başa 2 saati aşkın bir görüşmemiz oldu. Yapıcı bir görüşmeydi. Gelen arkadaşlarımız, genel başkan yardımcısı ve teşkilatla alakalı arkadaşlarımız çok yapıcı görüşmeler yaptı. Ben hiçbir zaman bu arkadaşlarımızın üslubundan rahatsız olmadım. En son görüşmede kendilerine bir yol haritası sunduk: '15 gün içerisinde gelin isim sorununu, yeterlilik sorununu çözelim, toplumsal muhalefeti derleyip toplayalım' dedik. Karşı taraftaki arkadaşlarımız 'bir komite kuralım' dediler, sonra süreç aksamaya başladı. Belli ki içeride, özellikle Özgür Bey'in başarısız olmasını isteyen, bu sorunu çözmesini istemeyen parti içindeki bazı çevrelerin burada parmağı var. Oysa bu sorunu çözmek için iyi niyetli ve yapıcı olmak yeterlidir."