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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti'nin adı ve rumuzuna ilişkin yapılan itiraz, Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı. Yüksek Mahkeme, partinin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu yönündeki başvuruyu 29 Eylül'de yapılacak Genel Kurul toplantısında ele alacak

Özgür Özel ile birlikte CHP’den istifa eden 91 milletvekilinin kurduğu YENİ Parti’nin ismine yönelik itiraz

Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Yenilik Partisi’nin yaptığı başvuru kapsamında Yüksek Mahkeme, dosyayı 29 Eylül’de görüşecek.

İSİM BENZERLİĞİ İTİRAZI

YENİ Parti’nin ismi, Yenilik Partisi’nin başvurusu gündemde... Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, iki parti arasındaki isim benzerliğini gerekçe göstererek YENİ Parti’nin isminin değiştirilmesini istedi.

Yılmaz’ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvurunun ardından süreç yargıya taşındı. Başsavcılık, yapılan başvuru üzerine YENİ Parti’ye isim değişikliği için bildirim gönderdi.

Yenilik Partisi’nin itirazında, YENİ Parti’nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesine aykırı olduğu iddia edildi.

DOSYA 29 EYLÜL’DE AYM GÜNDEMİNDE

YENİ Parti’nin ismine ilişkin uyuşmazlık daha sonra Anayasa Mahkemesi’nin önüne geldi. Dosyanın, 29 Eylül 2026 tarihli Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu toplantısında ele alınacağı duyuruldu.