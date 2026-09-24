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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Tera ve Pusula gibi şirketlerin de adının karıştığı 131 yatırım fonundaki devasa krize yönelik hazırladıkları kanun teklifini kamuoyuyla paylaştı.

Özlale'nin mecliste yaptığı açıklamalara göre, partisinin önerdiği model sayesinde kamu kaynaklarına dokunulmadan ve vatandaşa ek bir vergi yükü getirilmeden, mağdurların kayıplarının yüzde 80'inden fazlası telafi edilebilecek.

ÖZLALE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ TEKLİFTE SIRALADI

Özlale, çözüm planında kağıt üzerindeki hayali getiriler yerine gerçek para hareketlerinin merkeze alınacağını vurguladı. Açıklamasına göre, her yatırımcının fona yatırdığı ve çektiği ana para enflasyon oranında güncellenerek gerçek kayıp tablosu oluşturulacak; hesap dökümlerinde görünen ancak tahsil edilmeyen sanal karlar ise dikkate alınmayacak. Özlale ayrıca, iade talimatını farklı saatlerde verenler arasındaki mağduriyet eşitsizliğini gidermek adına standart bir eşit işlem tarihi belirleyeceklerini, böylece zararın sadece parasını fonda tutan yatırımcıların sırtına yüklenmesinin önüne geçeceklerini ifade etti.

Fonların kuruluşundan itibaren yaşanan tüm para çıkışlarının inceleneceğini belirten Özlale, haksız kazanç sağlayan kişilerin ve fazla kesilen fon yönetim ücretlerinin tespit edilerek bu tutarların fona geri kazandırılacağının altını çizdi. Özlale'nin anlattığı sisteme göre, varlıkların panikle ve değerinin altında satılmasını önlemek amacıyla SPK gözetiminde beş kişilik bağımsız bir tasfiye kurulu oluşturulacak.

Mağdurlara ilk 90 gün içinde kolay satılabilir varlıklar üzerinden geçici bir ödeme yapılacağını aktaran Özlale, yatırımcıların bu süreçte tüm bakiye ve alacaklarını şeffaf bir biçimde sistem üzerinden takip edebileceğini dile getirdi.

Süreci sadece bir piyasa dalgalanması değil, doğrudan kamu otoritesinin denetim zafiyetinden kaynaklanan bir kriz olarak niteleyen Özlale, on ay öncesinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile dönemin SPK Başkanı'nı uyardıklarını ancak buna rağmen müdahale edilmediğini hatırlattı. Mevcut tasfiye işleyişiyle mağdurların paralarının en fazla yüzde 15'ini kurtarabileceğini savunan Özlale, bürokrasi ve siyasetin de içinde yer aldığı öne sürülen bu krizin tüm yönleriyle araştırılması için meclis açılır açılmaz bir araştırma önergesi vereceklerini sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkere yazısında, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istemişti.

Müzakere içeriğinde ise şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu ekipleri tarafınca yapılan soruşturma kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama gerçekleştirilmişti.

Ardından Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 14 zanlıya daha gözaltı işlemi yapıldı.

Dün adliyeye getirilen ve tutuklanmasına karar verilen 14 zanlının isimler şu şekilde oldu:

Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey."

Soruşturma kapsamında toplam 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti.