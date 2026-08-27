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Kaynak: AA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

Yenikapı’da düzenlenen provayı çok sayıda vatandaş ilgiyle takip etti.

İSTANBUL SEMALARINDA GÖSTERİ YAPTI

İstanbul Boğazı ve çevresinde selamlama uçuşları icra eden SOLOTÜRK pilotları, yüksek tempolu akrobasi hareketleriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Gösteri ekibinin manevralarını hayranlıkla izleyen vatandaşlar, SOLOTÜRK’ü alkışlarla karşıladı.

“ÜZERİMİZDEN GEÇTİKLERİNDE ÇOK GÜZELDİ”

Gösteriyi izleyen Yiğit Evren Sert, prova uçuşunun çok güzel olduğunu belirterek, “Bazı heyecanlı anlar yaşandı. Üzerimizden geçtiklerinde çok güzeldi. Umarım daha iyilerini görürüz” dedi.

Daha önce TEKNOFEST’te de benzer bir uçuş izlediğini söyleyen Sert, “29 Ekim’de iki kez buraya geldim, 30 Ağustos’ta da gelmeyi düşünüyorum. En sevdiğim hareket yunuslama” ifadelerini kullandı.

“30 AĞUSTOS’TA KALABALIĞIN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Provayı izleyen Ceren Baktimur ise SOLOTÜRK gösterisi sırasında çok güzel bir ortam oluştuğunu anlattı.

Baktimur, “Yunuslama hareketini yakından görmek istiyordum. Çok kalabalıktı. Aynı kalabalığın katlanarak 30 Ağustos’ta da olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Necmettin Neşdi de gösteriyi beğendiğini belirterek, provada yapılan hareketlerin oldukça güzel olduğunu söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde gerçekleştirilen prova uçuşu, Yenikapı’da vatandaşların yoğun ilgisiyle takip edildi.