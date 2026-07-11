Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, 13 yıl sonra Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşuyla gökyüzünde görsel şölen sundu.
SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, 13 yıl aradan sonra Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Binlerce kişinin takip ettiği gösteri, izleyenlere heyecan ve gurur dolu anlar yaşattı.Kaynak: İHA
Karadeniz Ereğli sahili, gösteriyi izlemek isteyen vatandaşlarla dolup taştı. Zonguldak'ın yanı sıra çevre illerden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen binlerce kişi, SOLOTÜRK'ün sergilediği akrobasi hareketlerini ilgiyle takip etti.
Dakikalarca süren gösteri boyunca pilotların yüksek manevra kabiliyeti izleyicilerden büyük alkış aldı.
Gösteriyi Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık'ın yanı sıra Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş da izledi.
Programın sonunda Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Vekili Çetin Yiğit, gösteriye katılan SOLOTÜRK ekibi adına Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, Hava Piyade Üsteğmen Şükrü Alper Şen, Hava Harekât Astsubay Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı ve Hava Pilot Binbaşı Mustafa Erhan Aydemir'e çiçek takdim ederek teşekkür etti.
Gökyüzünde sergilenen cesaret, disiplin ve üstün pilotaj yeteneğiyle izleyenleri hayran bırakan SOLOTÜRK, Karadeniz Ereğli'nde unutulmaz bir gösteriye imza atarken, finalde yükselen alkışlar ve dalgalanan Türk bayrakları geceye damga vurdu.