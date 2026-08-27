SGK uzmanlarından kademeli emeklilik açıklaması

Kamuoyunda konuşulan taslaklara göre beklentiler belirli yaş ve prim günlerine göre şekilleniyor. Buna göre 9 Eylül 1999 ile 2000 yılı arasında sigorta girişi olan kadınların 43, erkeklerin 45 yaşında ve 6.400 prim günüyle emekli olabilmesi öngörülüyor. 2001 yılı girişlilerde bu sınır kadınlarda 44, erkeklerde 46 yaş ve 6.475 prim günü olarak telaffuz ediliyor.