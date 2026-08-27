SGK uzmanları, bir günlük farkla on yıllarca uzayan emeklilik yaşının yarattığı mağduriyete dikkat çekerken, düzenleme için özellikle bir sonraki seçim dönemini ve 2027 yılını öne çıkarıyor.
SGK uzmanlarından kademeli emeklilik açıklaması
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesini kıl payı kaçırarak emeklilik hayallerini 17 ila 20 yıl ertelemek zorunda kalan milyonlarca çalışanın gözü kulağı "Kademeli Emeklilik" yasasında. Konuya dair beklentiler giderek artarken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanları tarihde ortak noktada.Gülsüm Hülya Sundu
Kademeli emeklilik konusunun özellikle 2027 yılının ikinci yarısından sonra güçlü bir şekilde gündeme gelebileceğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kitle baskısının önemine vurgu yaptı.
Seçim döneminde bu kitlenin de meydanlara EYT'liler gibi daha fazla çıkıp sesini duyurması gerektiğinin altını çizen Erdursun, hükümetin bu büyük kitlenin seçim anketlerine yansıdığını görmesi halinde 2027 yılının sonunda veya 2028'in başında yasal bir düzenleme olabileceğini ifade etti.
Erdursun ayrıca geçmiş dönemdeki hükümetlerin de bu tür sorunları benzer şekilde çözdüğünü hatırlattı.
Bir diğer SGK uzmanı Emin Yılmaz ise 8 Eylül 1999 yerine 9 Eylül 1999'da, yani yalnızca bir gün sonra işe girenlerin karşılaştığı devasa uçuruma dikkat çekti.
Bir günle yaş şartının birdenbire kadınlarda 17, erkeklerde 20 yıl uzadığını belirten Yılmaz, kısa dönemde kademeli emekliliğin gelebileceğini tahmin etmese de bu konunun masada her zaman bir alternatif olarak değerlendirileceğini düşündüğünü vurguladı.
Sürecin olumlu sonuçlanacağına inandığını net bir dille ifade eden Ersin Bayav da kademeli emekliliğin çıkacağını savunan isimler arasında yer alıyor.
İnsanların bir günle sistemi kaçırıp 17-20 yıl beklediklerini ve en büyük isteklerinin erken emekli olmak olduğunu söyleyen Bayav, EMADDER öncülüğünde başlayan sürecin ve yapılan görüşmelerin sonucunda yasanın 2027 yılında çıkacağını düşündüğünü dile getirdi.
NE OLMUŞTU
Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu, geçtiğimiz dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile kritik bir görüşme gerçekleştirmişti.
Uğurlu, Bakanlığın soruna yüzde 100 hakim olduğunu, masaya herhangi bir bütçe mazeretinin getirilmediğini ve kademeli emeklilik dosyasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasında olduğunu ifade etmişti. Uğurlu da tıpkı uzmanlar gibi 4,5 milyon mağdur için yasanın çıkış tarihi olarak 2027 yılının sonuna işaret etmişti.
Kamuoyunda konuşulan taslaklara göre beklentiler belirli yaş ve prim günlerine göre şekilleniyor. Buna göre 9 Eylül 1999 ile 2000 yılı arasında sigorta girişi olan kadınların 43, erkeklerin 45 yaşında ve 6.400 prim günüyle emekli olabilmesi öngörülüyor. 2001 yılı girişlilerde bu sınır kadınlarda 44, erkeklerde 46 yaş ve 6.475 prim günü olarak telaffuz ediliyor.
Takip eden her yıl için yaş şartının birer yaş, prim gün şartının ise yetmiş beşer gün artarak ilerlemesi planlanıyor. Bu kademeli artışın sonucunda, 2008 yılında iş hayatına atılan kadınların 51, erkeklerin ise 53 yaşında, 7.000 prim gününü doldurmaları halinde emekliliğe hak kazanabileceği hesaplanıyor.
Geçmiş dönemlerde konunun ileride muhakkak gündeme geleceğine dair söylemleriyle dikkat çeken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise yaptığı son değerlendirmede, şu anda masada aktif bir çalışma bulunmadığını ancak ilerleyen süreçte bu düzenlemenin mecburi hale geleceğini belirterek açık kapı bırakmıştı.