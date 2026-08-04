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YENİ Parti lideri Özgür Özel ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba hakkında, Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in iddialarında yer alan rüşvet iddiaları nedeniyle "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla fezleke düzenlendi. Düzenlenen fezlekeler Adalet Bakanlığı'na iletildi.

ÖZGÜR ÖZEL NE İLE SUÇLANIYOR?

YENİ Parti lideri Özgür Özel'in, nüfuz ve yetkisini kötüye kullanarak Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesini sağlamak amacıyla; Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten (milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla) menfaat temin ettiği iddia edildi.

VELİ AĞBABA NE İLE SUÇLANIYOR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezlekeye gerekçe olarak, Veli Ağbaba'nın,

Özgür Özel'in talimatı doğrultusunda, Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten farklı tutarlarda menfaat temin ettiği iddia edildi.

Çankaya Belediye Başkanı üzerindeki nüfuzunu kullanarak, katı atık toplama ihalesinin şartnameye aykırı şekilde pazarlık yöntemiyle kendi istediği şirkete verilmesini sağlamak ve bu hususta ısrarcı olarak maddi menfaat temin ettiği gerekçe gösterildi.

Ayrıca 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kullanılmak amacıyla İzmir ve çevresindeki belediye ile meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiği iddiası fezlekede yer aldı.

Bu iddialar doğrultusunda YENİ Parti Malatya milletvekili Veli Ağbaba'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığına gönderildiği belirtilmiştir.