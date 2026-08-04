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Kaynak: AA / DHA / İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren sivrisinek ve diğer vektör kaynaklı sorunların önüne geçmek için il genelinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde görev yapan 49 ekip, sivrisineklerin üreme alanlarında yoğun mücadele yürütürken, vatandaşlardan da su birikintilerine karşı dikkatli olmaları istendi.

DERELERDEN BİNA ALTLARINA KADAR HER NOKTA İLAÇLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri; dereler, kanallar, kanaletler, doğal su birikintileri, bina altları ve sivrisinek oluşumuna elverişli tüm alanlarda larva mücadelesi gerçekleştiriyor.

Özellikle dereler, denize bağlantısı bulunan kanallar ve doğal su birikintilerinde çevreye zarar vermeyen biyolojik ürünlerle ilaçlama yapılıyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Yetkililer, sivrisineklerin en önemli üreme alanlarından birinin insan eliyle oluşturulan su birikintileri olduğuna dikkat çekti.

Bahçelerde ağzı açık bırakılan varil, bidon, fıçı ve benzeri kaplarda biriken suların sivrisineklerin çoğalmasına neden olduğu belirtilerek, vatandaşlardan bu kapların kapalı tutulması ve su birikmesine izin verilmemesi istendi.

GECE İLAÇLAMALARI DA SÜRÜYOR

Larva mücadelesinin yanı sıra 45 araçla gece ilaçlama çalışmaları da kesintisiz devam ediyor.

Ancak tarım zararlısı kahverengi kokarca ile mücadelede doğaya bırakılan Japon samuray arılarının bulunduğu bölgelerde, faydalı böcek popülasyonunun korunması amacıyla kimyasal ilaçlama uygulanmıyor.

İLÇE BELEDİYELERİNE DE DESTEK VERİLİYOR

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine de ilaçlama çalışmalarında kullanılmak üzere ekipman ve ilaç desteği sağlıyor.

Bu kapsamda şimdiye kadar 6 ilaçlama makinesi, 670 litre larvasit ve 1050 litre adultisit ilçe belediyelerine teslim edilerek kent genelindeki sivrisinekle mücadele güçlendirildi.