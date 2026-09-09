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Kaynak: Haber Merkezi

Yunanistan'ın Girit Adası'nda yaşanan sıra dışı olay turizm sektöründe gündem oldu. Hanya kentindeki bir otelde konaklayan İngiliz turist, bacağında oluşan sivrisinek ısırıkları nedeniyle otelden ayrılma kararı aldı.

Yaklaşık bir ay önce yaşanan olayda turist, bacağındaki ısırıkların fotoğraflarını çekerek yetkililere gönderdi. Ardından konaklamasını yarıda kesen turist, ödediği ücretin geri verilmesini istedi.

"TATİLİM MAHVOLDU"

İngiliz turist, sivrisinek ısırıklarının yalnızca fiziksel rahatsızlığa yol açmadığını, yaşadığı durumun psikolojisini de olumsuz etkilediğini savundu.

Tatilinin bu nedenle mahvolduğunu öne süren turist, konaklama için ödediği ücretin tamamının veya en azından bir bölümünün iade edilmesini talep etti.

OTELDEN AYRILIP RESMİ TALEPTE BULUNDU

Girit Bölge Danışmanı Kiriakos Kotsoglou, yerel basına yaptığı açıklamada turistin yalnızca şikayette bulunmadığını söyledi. Kotsoglou, İngiliz turistin otelden ayrıldığını ve konaklama ücretinin iadesi için resmi talepte bulunduğunu belirtti.

Sivrisinek ısırıklarını gerekçe göstererek tatilini yarıda kesen turistin para iadesi istemesi, bölgedeki yetkililer ve turizm sektörü temsilcileri tarafından sıra dışı bir talep olarak değerlendirildi.