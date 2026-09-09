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Norveç’teki Andøya Uzay Üssü’nden gerçekleştirilen başarılı fırlatma, Avrupa’nın uzaya bağımsız ve uygun maliyetli erişim sağlama hedefleri açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Mart 2025’teki ilk başarısız denemenin ardından gelen bu zafer, Avrupa özel uzay sektörünün küresel rekabetteki konumunu güçlendirdi.

İKİNCİ DENEMEDE KUSURSUZ YÖRÜNGE BAŞARISI

Norveç’in kuzeyinde yer alan Arktik Dairesi içerisindeki fırlatma merkezinden havalanan 28 metre uzunluğundaki iki kademeli Spectrum roketi, yaklaşık yedi dakika içerisinde yörünge hızına ulaştı. Bünyesinde propan ve sıvı oksijen kullanan dokuz adet Aquila motoru barındıran roket, müşteri yükleri kapsamında beş adet küçük CubeSat uydusu ile bir teknoloji deneyini sorunsuz bir şekilde uzaya taşıdı.

AVRUPA’NIN BÖLGESEL UZAY STRATEJİSİ VE YENİ FABRİKA HEDEFİ

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Soyuz roketlerine erişimin kesilmesi ve devlet destekli Ariane projelerinin yüksek maliyeti, Avrupa Uzay Ajansı’nı (ESA) özel sektörle iş birliğine yöneltti. Alçak Dünya yörüngesine 1 ton taşıma kapasitesi bulunan Spectrum için fırlatma başına 10-15 milyon dolar bandında bir fiyatlandırma hedefleniyor. Isar Aerospace, elindeki beş yeni roketin üretimine devam ederken, Münih yakınlarında kuracağı yeni tesisle yıllık 40 roket üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyor.