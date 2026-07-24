Kaynak: İHA

Sivas'ta yaşayan Ahmet Kılıçkaya, arkadaşlarıyla işten eve döndüğü sırada yol kenarında bir hareketlilik olduğunu fark etti. Dikkatlice baktığında hareketliliğin bir tilkiye ait olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye başladı. Bir süre yol kenarında ilerleyen tilki, daha sonra gözden kayboldu. O anları görüntüleyen Ahmet Kılıçkaya, "Artık bu durum alışılmış hale geldi. Ben de o anları görüntülemek istedim ve cep telefonu kameram ile çekmeye başladım. Daha sonra ise hayvan gözden kayboldu" diye konuştu.

'YABANİ HAYVANLARIN YAŞAM ALANINA GİRDİK'

Ahmet Kılıçkaya, yolda tilki gördüğünü söyleyerek, "Akşam arkadaşlarımla montajdan dönüyorduk. Yoldan dönerken karşımıza tilki çıktı. Artık bu durum alışmış hale geldi. Ben de o anları görüntülemek istedim ve cep telefonu kameram ile çekmeye başladım. Daha sonra ise hayvan gözden kayboldu. Artık biz yabani hayvanların yaşam alanına girdik. Yabani hayvanlarla karşılaşmamız çok normal" dedi.