ABD ve İran arasındaki anlaşmanın bozulmasıyla Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilim tekrardan tırmandı. İkili arasındaki çatışmaların devam etmesi ve Ortadoğu’daki jeopolitik gerilim piyasaları olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın çeyrek altında rakam değişti
Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Piyasalardaki yangın sürüyor, altın tarafı büyük kayıp yaşadı. Petrol ise yüzde 5’lik yükseliş kaydetti. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?Süleyman Çay
Altın cephesi ise gerilimin en sert vurduğu yatırım aracı oldu. Petrol tarafının 100 dolarları test ettiği ortamda altında sert düşüşler gözlemlendi. Ons altın 4 bin 164 dolar seviyelerinden 140 dolar bandının aşan yüzde 3,38’lik kayıpla 4 bin 29 bandına kadar geriledi.
Gram altın 2 günün en dip noktasına kadar düştü. Gram altındaki kayıp 2 haftanın dip seviyesine geldi. 2 günlük kayıp yüzde 3,14 civarında olurken, serbest piyasada gram altın fiyatı 6 bin 129 TL seviyelerinde işlem alıyor.
Kapalıçarşı altın fiyatlarında da aynı şekilde kayıplar dikkat çekti. 6 bin 339 TL’nin üzerinde olan gram altın satış fiyatı anlık olarak 6 bin 152 TL bandına kadar gerilemesi dikkat çekti. Alev alev olan Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum ise şu şekilde;
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 6080.4700
Satış Fiyatı: 6152.5500 (%-0.38)
Düşük: 6144.18
Yüksek: 6199.01
Kapanış: 6175.87
Alış Fiyatı: 9967.0000
Satış Fiyatı: 10044.0000 (%-0.38)
Düşük: 10031.00
Yüksek: 10120.00
Kapanış: 10082.00
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 19934.0000
Satış Fiyatı: 20101.0000 (%-0.38)
Düşük: 20074.00
Yüksek: 20253.00
Kapanış: 20177.00
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 39740.0000
Satış Fiyatı: 40012.0000 (%-0.38)
Düşük: 39957.00
Yüksek: 40314.00
Kapanış: 40163.00
Petrol tarafı ise Mayıs ayındaki seviyelerine geldi. 2 günde ise Brent ham petrol fiyatı yüzde 5’i aşan bir yükseliş ile 100,45 dolar seviyelerini aştı. Petrol tarafındaki yükselişin ABD ve İran arasındaki gerilimin ateşlediği belirtiliyor.
Dolar TL tarafında da yükseliş göze çarptı. 2 gün içerisinde yüzde 0,22 yükseliş kaydeden Dolar TL 47,33 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Dolar TL bandındaki sınırlı yükselişin sürmesinin nedeni olarak yabancı sermayenin döviz bozdurarak TL mevduat sistemine girmesi olarak yorumlanıyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.