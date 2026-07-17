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Kaynak: İHA

Kars genelinde etkisini gösteren yağışlı hava, yaban hayatını da şehre yaklaştırdı. Karnını doyurmak amacıyla şehir merkezine kadar gelen bir kızıl tilki, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir vatandaş tarafından beslendi. İnsanlardan ürkmeyen tilkinin o sakin halleri anbean kayıt altına alındı.

Yağışın sürdüğü esnada caddede görülen kızıl tilki, kısa sürede çevredekilerin ilgi odağı oldu. Aç kaldığı tahmin edilen hayvana yaklaşan bir kişi, ona yiyecek uzattı. Kendisine ikram edilen besine ürkek ama sakin adımlarla yaklaşan tilki, sunulan yiyeceği geri çevirmedi.

İnsanların varlığına aldırmadan rahatça beslenen tilki ile duyarlı vatandaşın bir araya geldiği o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, kızıl tilkinin kaçmak yerine sakinliğini koruyarak ikram edilen yiyecekleri kabul ettiği anlar yer aldı. Karnını doyuran yabani misafir, bir süre sonra caddeden uzaklaşarak gözden kayboldu.