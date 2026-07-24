TV8 ekranlarının sevilen lezzet ve rekabet yarışması MasterChef Türkiye 2026, heyecan dolu ana kadro seçmeleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor
MasterChef'de ana kadroya 6. giren yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları...
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro belirleme heyecanı sürerken, yarışmacılar arasından ana kadroya katılmaya hak kazanan altıncı isim de belli oldu.Kaynak: Diğer
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun şefliğinde gerçekleşen ikinci grup mücadelelerinde, yarışmacılar hayallerindeki beyaz önlüğü giyebilmek için kıyasıya bir yarış verdi.
23 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümde, ana kadronun altıncı üyesini belirlemek amacıyla zorlu iki etaplı bir mücadele gerçekleşti.
MUTFAKTA İKİ AŞAMALI ZORLU MÜCADELE
İlk Etap (Yaratıcılık Turu): Şefler, yarışmacılardan Ayşe kadın ve çalı fasulye ana ürünü ile yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi.
45 dakikalık sürenin ardından yapılan değerlendirmede başarılı bulunan Ferdi, Faruk, Fatmanur, Burçin, Eyüpcan, Şadi ve Demirhan bir üst tura yükselmeyi başardı.
İkinci Etap (Teknik Tur): İkinci ve son etapta yarışmacı adayları altı ezmeli kebap hazırlamak için mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Tadım değerlendirmelerinin ardından finale kalan iki isim Burçin ve Eyüp Can oldu.
Gecenin sonunda iki etapta da şeflerden tam not alarak en başarılı tabağa imza atan Eyyüp Can, MasterChef Türkiye 2026'nın 6. ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazandı.
MASTERCHEF 2026 GÜNCEL ANA KADRO LİSTESİ
Büyük mücadelelerin ardından kadrodaki yerini garantileyen ilk 6 yarışmacı şu şekilde sıralandı:
Batuhan
Nilay
Hasan Alp
Şiringül
Enes
YEDEK KADROYA GİREN İSİMLER KİMLER OLDU?
Ana kadro mücadelesini kıl payı kaçırarak ilk haftanın yedek kadrosuna adını yazdıran isimler ise Emre, Cansu, Fatma ve Hami Efe oldu.