SGK Uzmanı Dilek Ete, MAK Haber YouTube kanalında katıldığı yayında milyonlarca emeklinin merakla beklediği intibak düzenlemesi ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in konuyla ilgili açıklamalarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
SGK uzmanı Dilek Ete detayları açıkladı: Emekli maaşına sürpriz zam geliyor
SGK Uzmanı Dilek Ete, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in son günlerde gündem olan intibak açıklamalarını değerlendirdi. Ete, bir intibak düzenlemesinin her emekliyi kapsamayacağını belirterek tek şarta dikkat çekti.Gülsüm Hülya Sundu
Faruk Çelik'in iki dönem Çalışma Bakanlığı yaptığını ve emekli aylıklarında büyük düşüşe neden olan 2008 tarihli 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği dönemde görevde olduğunu hatırlatan Ete, mevcut eleştirilerin temelinde bu yasanın yattığını belirtti.
Ete, "Çelik'e haklı olarak, 'Sen yıllarca bakanlık yaptın, 2008'deki 5510 sayılı kanun emeklileri muhtaç hale getirdi, SGK'yı çökerttiniz' diyorlar. O da muhtemelen bir kızgınlık içerisinde 'Biz her şeyi düzgün yaptık' diyerek bu açıklamaları yapıyor" ifadelerini kullandı.
2012 yılında, 2000 öncesi emekliler için yapılan intibak düzenlemesini hatırlatan Ete, o dönemde Tarım SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kapsam dışı bırakıldığının altını çizdi.
Olası yeni bir intibak yasası durumunda herkesin maaşının artmayacağı konusunda uyarıda bulunan uzman isim, şunları kaydetti:
"Şu anda e-Devlet üzerinden baktıklarında kök maaşı 23 bin 552 liraya tamamlanan emekliler, prim günleri özellikle 5900 günün üzerinde değilse intibaktan çok bir şey beklemesinler. İntibak gelse bile aylıklarında ciddi bir artış olmayacak. Ayrıca 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi olan eski memur emeklileri de bu durumdan faydalanamayacak. Düzenleme olursa sadece 2008'den sonra ilk defa devlet memuru olup 5510'un 4/C'si kapsamında olanlar yararlanacak."
Olası bir intibak düzenlemesinin maaşlara yansımasının sanıldığı kadar yüksek olmayacağını ve en fazla 5 bin TL civarında bir fark yaratabileceğini iddia eden Ete, sistemdeki asıl sorunun büyümeden alınan paylardaki kesinti olduğunu vurguladı.
Ete, "Faruk Çelik'in döneminde emeklinin Türkiye'nin gelişmişlik hızından aldığı pay yüzde 100'den yüzde 30'a düşürüldü. SGK çökmedi ama sizin getirdiğiniz düzenlemelerle emekli çöktü. Bugün AK Parti cephesinden gelen sosyal yardım minvalindeki açıklamaları, kömür veya makarna dağıtmaktan farksız görüyorum. Asıl yapılması gereken, 2008'deki aylık bağlama oranlarının ve büyümeden alınan payların iptal edilerek eski haline getirilmesidir" dedi.
İktidarın kalıcı bir yapısal reform yapmaya niyeti olmadığını savunan Ete, şu ifadeleri kullandı:
"Toplam emekli sayımızın yarısından fazlası en düşük aylık seviyesinde eşitlenene, yani muhtaç konuma gelinceye kadar bu sistemi düzeltmeyecekler. Gerçekten tepki çekecekleri bir seçim atmosferi oluşana kadar emeklinin sabretmesi bekleniyor. Önümüzdeki dönemde bir seçim ufukta belirdiğinde, oyları yeniden toplayabilmek adına seyyanen zam ya da sınırlı bir intibak düzenlemesi masaya gelecektir"