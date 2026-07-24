SGK uzmanı Dilek Ete detayları açıkladı: Emekli maaşına sürpriz zam geliyor

"Şu anda e-Devlet üzerinden baktıklarında kök maaşı 23 bin 552 liraya tamamlanan emekliler, prim günleri özellikle 5900 günün üzerinde değilse intibaktan çok bir şey beklemesinler. İntibak gelse bile aylıklarında ciddi bir artış olmayacak. Ayrıca 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi olan eski memur emeklileri de bu durumdan faydalanamayacak. Düzenleme olursa sadece 2008'den sonra ilk defa devlet memuru olup 5510'un 4/C'si kapsamında olanlar yararlanacak."