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Kaynak: AA

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in ikinci haftasında Metro Holding Kayserispor ile oynayacağı deplasman karşılaşması öncesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlıların tesislerinde, teknik direktör İsmet Taşdemir idaresinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ilk olarak ısınma çalışmaları yaptı. Ardından pas organizasyonları ve dar alanda oyunlarla devam eden idman tamamlandı.

Sivasspor, yarın yapacağı son çalışmanın ardından Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını noktalayacak.

İki ekip, 16 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da RHG Enertürk Enerji Stadı’nda karşılaşacak.