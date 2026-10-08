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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Turhal Şeker Fabrikası’nda meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle Sivas Numune Hastanesi’nde tedavi altına alınan işçileri ziyaret eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan işçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Şimşek, acil şifalar diledi.

TEDAVİLERİ SİVAS’TA SÜRÜYOR

Turhal Şeker Fabrikası’nda meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonrası bazı işçiler tedavi altına alındı. Sağlık durumları nedeniyle Sivas Numune Hastanesi’ne sevk edilen işçilerin tedavileri hastanede devam ediyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi gören işçileri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANIYOR

Tedavileri devam eden işçilere yönelik sağlık sürecinin yakından takip edildiği belirtildi. Hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan işçileri ziyaret eden Vali Şimşek, doktorlardan hastaların genel sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı.

İşçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Şimşek, tedavilerinin en kısa sürede tamamlanarak sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

ACİL SERVİSTEKİ HASTALARI DA ZİYARET ETTİ

Vali Şimşek, hastanedeki ziyaret programı kapsamında acil serviste tedavi gören diğer hastaların da yanına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastalarla kısa süre sohbet eden Şimşek, sağlık çalışanlarından devam eden tedaviler hakkında bilgi aldı.

TEDAVİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Turhal Şeker Fabrikası’nda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesinin ardından hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumları kamuoyunda da yakından takip edilirken, Sivas Numune Hastanesi’nde tedavileri sürdürülen hastaların sağlık durumlarıyla ilgili gelişmelerin sağlık ekiplerinin kontrolünde takip edildiği bildirildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in hastane ziyareti, olayın ardından tedavi gören işçilere yönelik geçmiş olsun mesajı niteliği taşırken, sağlık ekiplerinden hastaların durumlarına ilişkin doğrudan bilgi aldığı belirtildi.

Yetkililer ve sağlık ekipleri, tedavileri devam eden işçilerin sağlık durumlarını yakından takip ediyor.