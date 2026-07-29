Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem DOA'da yeni dönem: Artık bakkal ve büfelerden de para kazanılacak

DOA'da yeni dönem: Artık bakkal ve büfelerden de para kazanılacak

Depozito İade Sistemi'nde önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Mobil DOA uygulamasıyla artık depozito iade makinesi olmayan bakkal, market ve büfeler de sisteme dahil olacak. Vatandaşlar her ambalaj için 1 TL kazanırken, esnaf da her iade edilen ambalajdan teşvik ödemesi alacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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DOA'da yeni dönem: Artık bakkal ve büfelerden de para kazanılacak - Resim: 1

Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlayan Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DOA) yeni bir uygulamayla kapsamını genişletiyor. Hayata geçirilecek Mobil DOA sistemi sayesinde artık büyük depozito iade makinelerine ihtiyaç duyulmadan mahallelerdeki market, bakkal ve büfeler de ambalaj kabul edebilecek.

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DOA'da yeni dönem: Artık bakkal ve büfelerden de para kazanılacak - Resim: 2

ARTIK BAKKAL VE BÜFELERDEN DE İADE YAPILABİLECEK

"dbys.gov.tr" üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne kayıt yaptıran işletmelere ücretsiz verilecek Mobil DOA cihazı sayesinde barkod doğrulama, kayıt, sayım ve veri aktarımı tek cihaz üzerinden gerçekleştirilecek.

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DOA'da yeni dönem: Artık bakkal ve büfelerden de para kazanılacak - Resim: 3

Vatandaşlar, cihaz üzerindeki karekodu cep telefonuyla okutup DOA logolu içecek ambalajlarını teslim edecek.

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DOA'da yeni dönem: Artık bakkal ve büfelerden de para kazanılacak - Resim: 4

HER AMBALAJ İÇİN 1 TL HESABINIZA YATACAK

İade işlemi tamamlandıktan sonra her uygun içecek ambalajı için 1 TL, vatandaşın DOA Cüzdanı'na otomatik olarak yüklenecek.

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DOA'da yeni dönem: Artık bakkal ve büfelerden de para kazanılacak - Resim: 5

Cep telefonuyla entegre çalışan sistem sayesinde tüm işlemler dijital ortamda güvenli ve hızlı şekilde gerçekleştirilecek.

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DOA'da yeni dönem: Artık bakkal ve büfelerden de para kazanılacak - Resim: 6

ESNAF DA HER AMBALAJDAN PARA KAZANACAK

Mobil DOA uygulamasıyla sisteme katılan market, bakkal ve büfeler de ek gelir elde edecek.

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DOA'da yeni dönem: Artık bakkal ve büfelerden de para kazanılacak - Resim: 7

Barkodu doğrulanan ambalajlar anında sisteme kaydedilecek.

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DOA'da yeni dönem: Artık bakkal ve büfelerden de para kazanılacak - Resim: 8

İşletmeler, vatandaşlardan teslim aldıkları ambalajları yetkili saha ekiplerine teslim ederek her ambalaj başına 50 kuruş teşvik ödemesi alacak.

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DOA'da yeni dönem: Artık bakkal ve büfelerden de para kazanılacak - Resim: 9

Böylece hem geri dönüşüm ağı genişleyecek hem de mahalle esnafına ilave kazanç sağlanacak.

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DOA'da yeni dönem: Artık bakkal ve büfelerden de para kazanılacak - Resim: 10

HEDEF HER MAHALLEDE İADE NOKTASI OLUŞTURMAK

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, Mobil DOA uygulamasıyla vatandaşların ambalajlarını iade etmek için uzun mesafeler kat etmek zorunda kalmayacağını belirtti.

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DOA'da yeni dönem: Artık bakkal ve büfelerden de para kazanılacak - Resim: 11

Öztürk, hedeflerinin Türkiye'nin her mahallesinde kolay ulaşılabilen iade noktaları oluşturmak olduğunu vurgulayarak, Mobil DOA sayesinde sistemin daha erişilebilir ve daha yaygın hale geleceğini ifade etti.

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