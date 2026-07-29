Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlayan Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DOA) yeni bir uygulamayla kapsamını genişletiyor. Hayata geçirilecek Mobil DOA sistemi sayesinde artık büyük depozito iade makinelerine ihtiyaç duyulmadan mahallelerdeki market, bakkal ve büfeler de ambalaj kabul edebilecek.
DOA'da yeni dönem: Artık bakkal ve büfelerden de para kazanılacak
Depozito İade Sistemi'nde önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Mobil DOA uygulamasıyla artık depozito iade makinesi olmayan bakkal, market ve büfeler de sisteme dahil olacak. Vatandaşlar her ambalaj için 1 TL kazanırken, esnaf da her iade edilen ambalajdan teşvik ödemesi alacak.Kaynak: Haber Merkezi
ARTIK BAKKAL VE BÜFELERDEN DE İADE YAPILABİLECEK
"dbys.gov.tr" üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne kayıt yaptıran işletmelere ücretsiz verilecek Mobil DOA cihazı sayesinde barkod doğrulama, kayıt, sayım ve veri aktarımı tek cihaz üzerinden gerçekleştirilecek.
Vatandaşlar, cihaz üzerindeki karekodu cep telefonuyla okutup DOA logolu içecek ambalajlarını teslim edecek.
HER AMBALAJ İÇİN 1 TL HESABINIZA YATACAK
İade işlemi tamamlandıktan sonra her uygun içecek ambalajı için 1 TL, vatandaşın DOA Cüzdanı'na otomatik olarak yüklenecek.
Cep telefonuyla entegre çalışan sistem sayesinde tüm işlemler dijital ortamda güvenli ve hızlı şekilde gerçekleştirilecek.
ESNAF DA HER AMBALAJDAN PARA KAZANACAK
Mobil DOA uygulamasıyla sisteme katılan market, bakkal ve büfeler de ek gelir elde edecek.
Barkodu doğrulanan ambalajlar anında sisteme kaydedilecek.
İşletmeler, vatandaşlardan teslim aldıkları ambalajları yetkili saha ekiplerine teslim ederek her ambalaj başına 50 kuruş teşvik ödemesi alacak.
Böylece hem geri dönüşüm ağı genişleyecek hem de mahalle esnafına ilave kazanç sağlanacak.
HEDEF HER MAHALLEDE İADE NOKTASI OLUŞTURMAK
Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, Mobil DOA uygulamasıyla vatandaşların ambalajlarını iade etmek için uzun mesafeler kat etmek zorunda kalmayacağını belirtti.
Öztürk, hedeflerinin Türkiye'nin her mahallesinde kolay ulaşılabilen iade noktaları oluşturmak olduğunu vurgulayarak, Mobil DOA sayesinde sistemin daha erişilebilir ve daha yaygın hale geleceğini ifade etti.