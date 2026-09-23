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Kaynak: ANKA

Sayıştay’ın Şırnak Üniversitesi 2025 Yılı Denetim Raporu, öğretim üyesi alım ilanlarında objektif ve denetlenebilir ilkelerden uzaklaşıldığını gözler önüne serdi. İncelemelerde, bazı kadrolar için belirlenen ek koşulların doğrudan belirli bir kişiyi tanımlamaya yönelik olduğu ve akademik rekabeti ortadan kaldırdığı tespit edildi.

AKADEMİK KADROLARDA SPESİFİK ŞARTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Denetim raporunda yer alan bilgilere göre; üniversite bünyesindeki farklı bilim alanları için son derece özel çalışma konuları ilan şartı olarak sunuldu. Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında "sanayi domatesinde su stresi", Bitki Koruma alanında "entomopatojen nematodlar" ve Zootekni alanında "büyükbaş hayvan verilerinin parçalı regresyon ile analizleri" gibi oldukça dar kapsamlı ifadeler kriter yapıldı.

Benzer şekilde İlahiyat, Mühendislik ve İktisadi İdari Bilimler fakültelerindeki kadrolarda da "İbâdiyye'nin tefsir anlayışı", "Şia'nın temel hadis metinleri", "titreşim kontrolü ve PID tabanlı kontrol sistemleri" ile "hidrokinetik enerji" gibi spesifik başlıklar arandı.

BAŞVURU YAPAN TEK KİŞİ KADROYA ALINDI

Sayıştay uzmanları, ilan şartı olarak getirilen bu spesifik konuların, kadrolara atanan kişilerin daha önce yayımladığı kitap, makale veya doktora tez başlıklarıyla birebir örtüştüğünü saptadı. Kısıtlayıcı koşullar nedeniyle kadroların tamamına yakınına yalnızca birer adayın başvuru yapabildiği ve ilanların bu kişilere sunulduğu belirlendi.

YÖK VE ANAYASA UYARISI RAPORDA

Raporda, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) daha önce yayımladığı uyarı metnine dikkat çekilerek, kişiyi işaret eden ilanların Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na açıkça aykırılık oluşturduğu vurgulandı. Bu tür atamaların yargıdan dönebileceği ve sorumlular hakkında idari ile cezai yaptırımlar doğurabileceği hatırlatıldı.

Üniversite yönetiminin, ilanların YÖK sisteminden kontrol edildiği yönündeki savunması ise Sayıştay tarafından tespiti karşılamadığı gerekçesiyle yetersiz bulundu. Sayıştay, akademik kadro alımlarında objektif kriterlere bağlı kalınması gerektiği uyarısını yineledi.