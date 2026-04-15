YENİÇAĞ'ın Fatih Ergin imzalı "Skandal Rektör" haberinin yankıları sürüyor. Üniversitedeki atamaları sadakate göre yapacağını ifade edip TBMM’deki milletvekillerine ve cumhuriyete ağır hakaretlerde bulunan ve ilan süreci devam etmesine rağmen atayacağı isimleri duyuran Şırnak Üniversitesi Rektörüne tepki bu sefer iktidar kanadından geldi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan TBMM Başkanı Bülent Arınç, rektörün ifadelerinin sorumsuzca ve haddini aşan bir noktada olduğunu belirtti.

Arınç, "TBMM, millet iradesinin tecelligâhı ve demokrasinin kalbidir. Halkın oyları ile seçilmiş milletvekillerine ‘münafık’ demek, onları ‘havlayıp kudurmak’ ile itham etmek bugüne kadar hiç kimsenin haddi olmamıştır. Tasavvuf alanında akademik çalışmalar yapmış bir profesörün ve üstelik rektör olan bir kimsenin böylesine bir saygısızlığa imza atmasını ve Cumhuriyet Dönemi’ni ‘hastalıklı ve çürük’ olarak nitelendirmesi anlaşılabilir ve affedilebilir olamaz." dedi.

"BAĞIŞLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Rektör Alkış'ın daha önce de kullandığı bazı ifadeler ve atamalar ile eleştirildiğini ancak bunun karşısında kendisini üniversitenin ‘dirayetli ve iradeli’ rektörü olarak nitelendirdiğini hatırlatan Arınç, "Aynı zamanda YÖK yönetiminin de tam ve koşulsuz olarak desteğinin arkasında olduğunu ifade etmektedir. Bugüne kadar icraatları, sözleri ve davranışları ile eleştiri konusu olmuş bir kişinin TBMM’nin manevi şahsiyetine ve milletvekillerine karşı olan hakaretlerini bağışlamak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

GEREĞİNİN YAPILMASI İÇİN ERDOĞAN VE KURTULMUŞ'A SESLENDİ

Arınç'ın açıklamasının son bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve YÖK Başkanına seslenerek şu ifadeleri kullandı: Beş dönem milletvekilliği yapmış ve TBMM başkanlığı görevinde bulunmuş biri olarak bu hakareti görmezden gelemem. Bu rektörün atama merci olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı, TBMM’yi temsil eden Sayın Meclis Başkanımızı ve görevinde ciddi başarı sağlayan YÖK Başkanımızı bu kişi hakkında gerekli incelemelerin başlatılmasına ve gerekli olan yaptırımların uygulanmasına davet ediyorum.

ENGİNYURT VE KARABAT HAREKETE GEÇMİŞTİ

YENİÇAĞ'ın Fatih Ergin imzalı "Skandal Rektör" haberi sonrası rektör Alkış'ın TBMM ve cumhuriyete ağır hakaretlerine yönelik ilk tepki muhalefetten gelmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat "Bu seviyesiz ve hadsiz ifadeler karşısında gerekli hukuki süreci başlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." demişti. CHP Milletvekili Cemal Enginyurt ise rektör Alkış hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.