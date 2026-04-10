Hukuka aykırı atamaları ve icraatları ile Şırnak Üniversitesi'nin olaylı Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, bir skandala daha imza attı.

YENİÇAĞ gazetesi yazarı gazeteci Fatih Ergin'in haberine göre Alkış, üniversitedeki atamaları sadakate göre yapacağını ifade edip TBMM’deki milletvekillerine ve cumhuriyete ağır hakaretlerde bulundu.

Alkış'ın "TBMM'de işe yaramaz, vasıfsız, sadece el kaldırıp indiren münafık milletvekilleri havlayıp kudursa da, Şırnak Üniversitesi'nin iradeli ve dirayetli rektörü olarak üniversitemizi sadakat libasıyla zırhlanan kişilerle yükseltmeye ve ilerletmeye devam edeceğim. Ben, eski Cumhuriyet'in hastalıklı, kokuşmuş o çürük düzeninin Rektörü değilim" ifadelerine tepki yağdı.

ALKIŞ HAKKINDA SUÇ DUYURSU

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Alkış hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Enginyurt "Hiç kimse Cumhuriyetimize ‘hastalıklı, kokuşmuş, çürümüş’ diyemez. Millete ve Milletin seçtiği Milletvekillerine hakaret edemez. Adalet Bakanı’nı göreve davet ediyorum" dedi.

TBMM BAŞKANI'NA ÇAĞRI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmaş'a seslenen Karabat, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin makamları, kulluğun değil, yurttaşlığın eseridir.

Hiç kimse, millet iradesinin tecelligâhı olan Gazi Meclis’e hakaret etme cüretini kendinde bulamaz! Bu seviyesiz ve hadsiz ifadeler karşısında gerekli hukuki süreci başlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

TBMM’nin kurumsal onuru hedef alınmıştır. Bu nedenle, başta Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş olmak üzere tüm milletvekilleri olarak bu saldırıya karşı açık, net ve kararlı bir tutum almak oynumuzun borcudur."

GERÇEK HABERCİLİĞE DESTEK ÇAĞRISI

YENİÇAĞ gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Berna Can, gerçek haberciliğe destek çağrısında bulundu.