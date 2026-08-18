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Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın 30 milyon avro bedelle Fransız temsilcisi Monaco’dan kadrosuna kattığı joker futbolcu için hareketli günler yaşanıyor. Fildişi Sahilli savunmacının gösterdiği performans yeterli olsa da yaşadığı talihsiz sakatlıklarla da gündeme gelmişti.

NEWCASTLE TALİP

25 yaşındaki oyuncu için İngiltere Premier Lig temsilcisi Newcastle United devreye girdi. İngiliz kulübünün sarı-kırmızılı yönetimin kapısını 40 milyon Euro bonservis önerisiyle çaldığı öne sürüldü. Cimbom ile 2030 yılına kadar uzun vadeli sözleşmesi bulunan yıldız stoper için yönetimin aceleci davranmayacağı belirtildi.

AYRILIKTA ROTA YENİDEN SACHA BOEY

Olası bir satışın gerçekleşmesi halinde Galatasaray, sağ bek pozisyonunda oluşacak boşluğu vakit kaybetmeden eski savunmacısı Sacha Boey ile doldurmayı planlıyor. Alternatif planını hazır tutan yönetimin, Singo'nun ayrılığının kesinleşmesi durumunda Fransız sağ bek için temaslarını resmiyete dökmesi bekleniyor.