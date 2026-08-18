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Süper Lig'de 2026-27 sezonuna Çorum FK beraberliği ile başlayan Galatyasaray, Lesley Ugochukwu'dan sonra ikinci transferini açıklamaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray ve Lokomotiv Moskova, Aleksey Batrakov’un transferi için her konuda anlaştı. Sarı-Kırmızılılar, 21 yaşındaki 10 numara ile de sözleşme şartlarında el sıkıştı.

İSTANBUL'A GELECEK

Rus futbolcu yarın akşam saatlerinde sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelecek. Sarı - kırmızılıların kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

BONSERVİSİ DUDAK UÇUKLATTI

Sarı-kırmızılı ekibin Rus futbolcuyu 25 Milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı öğrenildi. Bu ücretin 2027’nin sonuna kadar taksitlerle ödeneceği biliniyor. Sözleşmede 4 milyon Euro’luk bonus, sonraki satıştan da %10’luk pay bulunuyor.

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yakın çevresine "Scout ekibimizin 1 numarasını aldık. Hocamız da çok beğeniyordu. Ne kadar kaliteli bir oyuncu transfer ettiğimiz herkes görecek" dediği öğrenildi.

Bu sezon Lokomotiv Moskova formasını beş maçta giyen Rus yıldız bir gol ve bir asistlik performans sergiledi.