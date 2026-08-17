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Kaynak: DHA

Yangın, saat 14.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'nde oldu. 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden henüz öğrenilemeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.