Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 A** 9** plakalı çekiciye bağlı 54 A** 1** plakalı dorsede seyir halindeyken yangın çıktı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yapılan incelemede yangının, dorsenin lastiklerinden birinin patlaması sonucu çıktığı belirlendi.