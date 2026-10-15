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Kaynak: Haber Merkezi

Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve sel riski, eğitimde tatil kararını beraberinde getirdi.

İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi.

İSTANBUL

İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki okullarda 16 Ekim Cuma günü de eğitime ara verildiğini açıkladı. Üniversitelerde eğitime devam edilip edilmeyeceği konusunda kararın üniversite yönetimleri tarafından verileceği bildirildi.

Kamuda idari izin uygulamasının sürdüğü, motosikletlerin trafiğe çıkmasına yönelik yasağın da devam ettiği belirtildi.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği, kentte etkisini sürdüren yoğun yağışlar nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

YALOVA

Yalova Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda yağışların etkisini azaltmasına rağmen cuma günü de devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Bu kapsamda kentteki resmî ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün daha ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilik açıklamasında, 16 Ekim Cuma günü kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin yanı sıra çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın çalışanların da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

SAKARYA

Sakarya Valiliği de kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle il genelindeki resmî ve özel eğitim kurumlarında cuma günü eğitime ara verildiğini açıkladı.

Kararın üniversiteleri kapsamadığı belirtilirken, anaokulu veya ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile engelli, malul, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile personelin idari izinli olacağı bildirildi.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği tehlikeler nedeniyle öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini korumak amacıyla yeni tedbirler alındığını duyurdu.

Açıklamaya göre, il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında 16 Ekim 2026 Cuma günü yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valilik, vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve yetkili kurumların duyurularını takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

DÜZCE

Düzce Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle 16 Ekim 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.