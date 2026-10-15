Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı sosyal medyadan yine mahkeme tarafından atanan Gürsel Tekin'in "İstanbul İl Başkanlığı" görevinin sona erdiğini açıkladı.

GÜRSEL TEKİN GÖREVDEN ALINDI

Sarı, Gürsel Tekin'e teşekkür etti.

Sarı, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Merkez Yönetim Kurulumuz (MYK) tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir. Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin’e teşekkür ediyoruz. Bu onurlu bayrağı devralan Sayın Yüksel’e ve İstanbul örgütümüze hayırlı olsun."

MEHMET ALİ YÜKSEL KİMDİR?

19 Mayıs doğumlu olan Mehmet Ali Yüksel, aslen Sivas kökenlidir. Lisans eğitiminden sonra İstanbul'da ikamet eden Yüksel, genç yaşlarından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde aktif olarak siyasi çalışmalarda yer aldı.



Siyasete gençlik kollarında adım atan Mehmet Ali Yüksel, farklı görevlerde bulundu.

2001: CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanı olarak göreve getirildi.

2015 – 2019: CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

28. Dönem Milletvekili Seçimleri: CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı olarak listede yer aldı.

Genel Başkan Başdanışmanlığı: Siyasi İşler ve Seçim Propagandasından sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

NE OLMUŞTU?

2025 yılının Eylül ayında eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in kazandığı CHP 38. İstanbul İl Kongresi, CHP Üyesi Özlem Erkan'ın itirazı üzerine mahkemelik olmuştu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül 2025'te kongreyi iptal ederek Özgür Çelik yönetimini tedbiren görevden almış ve yerlerine Gürsel Tekin başkanlığında beş kişilik bir heyeti atamıştı.

18 Eylül 2026 tarihinde ise mahkeme kararıyla CHP İstanbul il başkanlığı görevinin sonlandırılmasından sonra Tekin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından resmen CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanmıştı.