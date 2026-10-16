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Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Cüneyt Epcim atandı. Kararlarda ayrıca Dışişleri, Ticaret Bakanlığı, DSİ, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve DHMİ'de de yeni görevlendirmeler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Adnan Yılmaz atandı. Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne ise Kosova Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Barış Tunç Angılı getirildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCILIĞINA BEKİR BAYRAKDAR

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alınırken, yerine Pervin Oymak atandı.

Bekir Bayrakdar

Bekir Bayrakdar, söz konusu kararla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevini üstlenecek.

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE CAN ATİLLA

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla, Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ise Suat Faruk Giray atandı.

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Cüneyt Epcim getirildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yıldırım görevden alınırken, boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere Göktuğ Bağlı atandı.

ET VE SÜT KURUMU VE DSİ’YE ATAMALAR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Kutluhan Taşkın atandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde ise VI. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz, IX. Bölge Müdürlüğüne Ömer Açıkgöz getirildi.

TİCARET BAKANLIĞINDA İKİ ATAMA

Ticaret Bakanlığında İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Hatipoğlu, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş atandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine de Selami Yapıcı getirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ise Ertuğrul Karatay atandı.