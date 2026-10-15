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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) yöneten El Nahyan ailesinin üyesi 32 yaşındaki Prenses Mahrah el Nahyan, İngiltere’nin başkenti Londra’da karıştığı skandalın ardından hakim karşısına çıktı. Sokakta uyuşturucudan sızmış halde görüntülenen Prenses, mahkemede üzerine atılı suçlamaları kabul etti.

Haziran başında meydana gelen olayda kokain kullandıktan sonra yaklaşık 30 dakika boyunca kendine gelemediğini beyan eden El Nahyan, olay esnasında yanında bulunan 3 yaşındaki çocuğunun bakım ve gözetim sorumluluğunu yerine getirmemekten suçlu bulundu.

"BÜYÜK PİŞMANLIK DUYUYORUM"

Mahkemedeki ifadesinde yaşananlardan ötürü büyük pişmanlık duyduğunu dile getiren Prenses Mahrah el Nahyan, uyuşturucu bağımlılığını yenmek konusunda kararlı olduğunu ve gerekli tedavi süreçlerine başlayacağını ifade etti.

Suçunu kabul eden BAE Prensesi hakkındaki nihai ceza kararının İngiliz mahkemesi tarafından ileriki günlerde açıklanacağı bildirildi.