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Kaynak: Haber Merkezi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın aday olduğu seçimde oylama süreci başlatıldı.

Ankara'da gerçekleştirilen TBB Meclis Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından TBB 2. Başkan Vekili Ahmet Önal'ın divan başkanlığında açıldı. Adaylık önergelerinin sunulmasıyla birlikte üyeler kurulan 15 sandıkta gizli oy kullanmaya başladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) meclis üyelerinin katılımıyla yapılan başkan vekilliği seçiminin ilk turu sona erdi. Kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilen oylamada sandıktan ilk verilere göre, YENİ Parti adayı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce rakiplerini geride bırakarak oy çoğunluğunu elde etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre YENİ Parti'nin adayı Ayşe Ünlüce 409 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 369 oy aldı.

SEÇİMİ AYŞE ÜNLÜCE KAZANDI

Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) yapılan başkanvekilliği seçimi sonuçlandı. Gizli oylama yöntemiyle gerçekleştirilen seçimde Birlik üyeleri, kurulan 15 sandıkta oylarını kullandı.

864 üyeden oluşan TBB Meclisi'nde başkanvekilliği seçimi dört tur sürdü. Oylamanın dördüncü turunun tamamlanmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçimi kazanarak TBB'nin yeni başkanvekili oldu.

SEÇİM 4'ÜNCÜ TURA KALDI

Seçimde 3'üncü tur oylaması tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre 3'üncü turda YENİ Parti adayı Ayşe Ünlüce 406 oy alırken, AK Parti adayı Tahir Büyükakın 363 oy aldı.

Seçim 4'üncü tura kalırken, bu turda da salt çoğunluk aranacak.

3'ÜNCÜ TURA KALDI

Oylamada ikinci tur sona erdi. Resmi sonuçlara göre ikinci turda YENİ Parti adayı Ayşe Ünlüce 403 oy alırken, AK Parti adayı Tahir Büyükakın 385 oy aldı.

3’te 2 çoğunluk olan 576 oya ulaşılamadığı için seçim 3’üncü tura kaldı. 3’üncü turda adayların seçilebilmesi için salt çoğunluk olan 433 oy aranacak.

Bu turda da aranan sayıya ulaşılamaması halinde seçim 4’üncü tura kalacak ve en çok oyu alan aday başkanvekili seçilecek.

İLK TUR SONUÇLARI

Oylamada ilk tur sonuçları belli oldu. İlk tur oylamada YENİ Parti'nin adayı Ayşe Ünlüce 409 oy, AK Parti'nin adayı Tahir Büyükakın ise 369 oy aldı.

Başkan vekili seçilmek için ilk iki turda 3'te 2 çoğunluk (576 oy), üçüncü turda salt çoğunluk (433 oy) gerekli. 3 turda da sonuç çıkmaması halinde 4'üncü tur oylamada en çok oyu alan aday başkanvekili seçilecek. Seçim, ikinci tur oylamayla devam ediyor.

TBB MECLİSİ'NDE SAYISAL DENGE

Üye dağılımına göre 821 üyeli TBB Meclisi'nde AK Parti'nin 304, CHP'nin 261, Yeni Parti'nin 131, MHP'nin 57, DEM Parti'nin 56, Yeniden Refah Partisi'nin 9 ve İYİ Parti'nin 3 üyesi bulunuyor.

Bu dağılıma göre Cumhur İttifakı'nın toplam 361 üyesi bulunurken CHP ile YENİ Parti'nin üye sayısı 392'ye ulaşıyor. İki partinin ortak hareket etmesi ve DEM Parti'nin 56 üyesinin de destek vermesi durumunda bu sayı 448'e yükseliyor.

Mutlak butlan yönetimindeki CHP de aday çıkarmayarak YENİ Parti'nin adayı Ayşe Ünlüce'ye destek vereceklerini açıklamışlardı.

Bugün gerçekleştirilecek seçimde başkanvekili, TBB Meclisi üyelerinin oylarıyla belirlenecek. Seçimde partiler arasındaki olası iş birlikleri ve DEM Parti'nin tutumu belirleyici unsurlar arasında yer alacak.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) başkanlık görevi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart 2025'te tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından el değiştirmişti. İmamoğlu'nun yerine 28 Mart 2025'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkan vekili seçilmişti. Karalar'ın da tutuklanmasının ardından 16 Temmuz 2025'te yapılan seçimde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 446 oyla başkanvekilliğine getirilmişti.

Seçer, 2 Mayıs 2026'da yapılan TBB Olağan Meclis Toplantısı'nda Birlik Başkanı seçilmişti. Ancak Seçer'in 6 Ekim'de tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılması üzerine TBB'de yeniden seçim yapılması kararlaştırılmıştı.