Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya deplasmanında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi.

Rhein-Neckar-Arena'da Belçikalı hakem Lawrence Visser'in yönettiği mücadeleyi 3-2 kazanan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.

İlk haftada Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş, Hoffenheim karşısında da kazanarak Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etti.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol fırsatları yakaladı ancak aradığı golü bulamadı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İkinci yarıya daha etkili başlayan Beşiktaş, 59. dakikada Murillo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Hoffenheim, 67. dakikada Fisnik Asllani'nin golüyle skora denge getirdi.

Beraberliğin ardından hücumdaki etkinliğini artıran siyah-beyazlılar, 72. dakikada Hyeon-gyu Oh'un golüyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi.

Güney Koreli golcü, 78. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti ve skoru 3-1'e taşıdı.

HOFFENHEIM SON DAKİKALARDA FARKI BİRE İNDİRDİ

Karşılaşmanın son bölümünde baskısını artıran Hoffenheim, 87. dakikada Koki Machida'nın kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı bire indirdi.

Kalan dakikalarda üstünlüğünü korumayı başaran Beşiktaş, Almanya deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

HYEON-GYU OH GALİBİYETE DAMGA VURDU

Dusan Vlahovic'in yokluğunda Beşiktaş'ta Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh, karşılaşmanın ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla galibiyetin mimarı oldu.

Altı dakika içinde iki gol atan Oh, Hoffenheim deplasmanında Beşiktaş'a üç puanı getirdi.

BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ RAKİBİ CRYSTAL PALACE

Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ı sahasında konuk edecek.

HOFFENHEIM-BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdulllahu, Daghim, Asllani, Hlozek.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Ndidi, Orkun, Olaitan, İlhan, Trossard, Oh.

MAÇ SONUCU: HOFFENHEIM 2-3 BEŞİKTAŞ (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İlk düdük geldi, Hoffenheim-Beşiktaş maçı başladı.

HOFFENHEIM DİREĞE TAKILDI

3' Hoffenheim tehlikeli geldi. Ceza sahasında Machida'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.

BEŞİKTAŞ ORKUN İLE MAÇIN BAŞINDA POZİSYONA GİRDİ

7' Beşiktaş'ın tehlikeli atağında ceza sahasında topla buluşan Orkun Kökçü'nün şutunu son anda araya giren Hoffenheim savunması bloke etti. Top kornere çıktı.

HLOZEK’İN VURUŞU YAN AĞLARDA KALDI

20' Hoffenheim atağında savunma arkasına gönderilen topa sağdan hareketlenen Adam Hlozek, kalesini terk eden Alexander Nübel’i çaprazdan yaptığı vuruşla geçmek istedi. Top yan ağlarda kaldı.

BEŞİKTAŞ, TROSSARD İLE KALEYİ YOKLADI

32' Beşiktaş atağında sol kanattan içeri kat eden Leandro Trossard, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kendi etrafında dönerek yaklaşık 20 metreden şutunu çekti. Araya giren Hoffenheim savunması, Belçikalı futbolcunun vuruşunu bloke etti.

AVDULLAHU’NUN ŞUTU NUBEL’DE KALDI

35' Ön alanda baskı yapan Hoffenheim, Beşiktaş ceza sahası önünde topu kazandı. Leon Avdullahu’nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta yerden seken top, Alexander Nübel’in kollarında kaldı.

İLK YARI SONUCU: HOFFENHEIM 0-0 BEŞİKTAŞ

ORKUN KÖKÇÜ İKİNCİ YARIDA YOK

46' Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü devre arasında oyundan çıktı. Yerine Miretti dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'IN TEHLİKELİ ATAĞINI OZAN KABAK ÖNLEDİ

52' Beşiktaş Hoffenheim savunmasını dengesiz yakaladı. Oh'un önündeki geniş boşluğa topu atmak isteyen Trossard'ın pası kısa düşünce son anda araya giren Ozan Kabak tehlikeyi büyümeden önledi.

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI

56' Murillo'nun sürüklediği atakta ceza sahasında topla buluşan İlhan Fakılı çaprazdan etkili bir şut çıkardı. Ancak top direğin dibinden az farkla dışarı çıktı.

TROSSARD İLE ÖNEMLİ BİR FIRSAT DAHA KAÇTI

57' Bu kez ters köşeden Trossard Oh'un pasında net pozisyona girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Belçikalı yıldız çaprazdan çektiği şutta isabeti bulamadı.

MURILLO BEŞİKTAŞ'I ÖNE GEÇİRDİ

59' Beşiktaş aradığı golü sonunda buldu. Üst üste ataklarla rakibini boğan Beşiktaş ceza sahasında yaşanan krambolde Murillo'nun topu ağlara göndermesiyle 1-0 öne geçti.

ASLLANI SKORA DENGEYİ GETİRDİ

67' Hoffenheim Fisnik Asllani'nin golüyle beraberliği yakaladı.

BEŞİKTAŞ OH İLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ

72' Beşiktaş hızlı cevap verdi. Günün çalışkan isimlerinden Hyeon gyu Oh Olaitan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya pozisyonu soğukkanlı bir vuruşla gole çevirdi. Beşiktaş yeniden öne geçti.

OH ÜST ÜSTE İKİNCİ GOLLE BEŞİKTAŞ'I RAHATLATTI

78' Oh durdurulamıyor. İlhan Fakılı'nın sağ kanattan yerden çevirdiği topa Oh kale önünde kayarak dokunarak ikinci golünü kaydetti. Beşiktaş farkı ikiye çıkardı.

HOFFENHEIM FARKI BİRE İNDİRDİ

87' Hoffenheim kornerden golü buldu. Maçın başında direğe takılan Machida bu kez kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. Fark bire indi.