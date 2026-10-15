Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda tahminlerin hafif üzerinde gerçekleşirken çekirdek enflasyon da tahminin üzerinde gerçekleşmesi altın cephesini coşturdu. Ons altın gece saatlerinde yüzde 1,63’lük artış kaydetti.

ALTIN CEPHESİNDE ENFLASYON ETKİSİ

Piyasaların 15.30’da beklediği kritik ABD Çekirdek enflasyon verisinde aylık yüzde 0,2 beklentisine karşılık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,5 beklentisine karşılık yüzde 2,6 kaydetti. Altın cephesinde bu veriler dikkat çekti.

Ons altın sabah saatlerinde yüzde 0,89’luk yükseliş çizgisi ile 4 bin 141 dolar seviyelerinde işlem kaydetti.

Serbest piyasada gram altın fiyatı da yüzde 1 ile 6 bin 584 TL seviyelerinde konumlandı.

KAPALIÇARŞI’DA RAKAM DEĞİŞTİ

Kapalıçarşı’da enflasyonun etkisi ise merak ediliyor. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı yüzde 0,84’lük artışla 6 bin 609 TL seviyesine kadar yükseldi.

Kapalıçarşı’da altın piyasasında son durum şu şekilde;

Gram Altın - Alış: 6.524,26 | Satış: 6.609,81 | Yükseliş: %0,84

Çeyrek Altın - Alış: 10.688,00 | Satış: 10.773,00 | Yükseliş: %0,83

Yarım Altın - Alış: 21.376,00 | Satış: 21.540,00 | Yükseliş: %0,84

Tam Altın - Alış: 42.641,00 | Satış: 42.954,00 | Yükseliş: %0,84

Gremse Altın - Alış: 105.765,00 | Satış: 106.875,00 | Yükseliş: %0,84

Has Altın - Alış: 6.557,05 | Satış: 6.590,04 | Yükseliş: %0,84

DOLAR YÜKSELDİ, PETROL DÜŞTÜ

Dolar TL cephesinde tarihi seviyesini tazeledi. Dolar TL yüzde 0,09’luk artışla 49,40 TL seviyesinde işlem kaydetti. Brent Ham Petrol varil fiyatı ise yüzde 1’i aşan kayıpla 104, 65 dolar seviyesinde işlem aldı.