Milyonlarca emekli Ocak ayında umduğu maaş zammını bulamadı. 32 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında 20 bin TL en düşük emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil. Hal böyle olurken pek çok emekli ise yasal düzenlemeleri gündeme getiriyor.

SEVİNDİRECEK DÜZENLEMELERİ SIRALADI

Emeklilikte sevindirecek düzenlemeleri SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya köşe yazısında tek tek anlattı. Özgür Erdursun, özellikle düşük emekli aylıkları, prim sisteminin maaşlara etkisi, farklı sigorta statüleri arasındaki eşitsizlikler ve belirli kesimlerin yaşadığı hak kayıplarının milyonlarca vatandaşı mağdur ettiğine parmak bastı. Erdursun, ekonomik koşulların zorlaştığı bu süreçte sosyal güvenlik sistemindeki temel sorunların yeniden geldiğini belirtti.

Erdursun köşe yazısında düzenlemeleri şu şekilde aktardı:

1.Düşük emekli aylıkları ve aylık bağlama oranları

Sosyal güvenlik sisteminde en çok tartışılan konuların başın­da düşük emekli aylıkları geli­yor. Bunun temel nedenlerinden biri ise yıllar içinde aylık bağla­ma oranlarının düşürülmüş ol­ması.

2. 2008 sonrası memurların emeklilik sorunu

Sosyal güvenlik sisteminde önemli bir ayrım 1 Ekim 2008 tarihinden önce ve sonra göreve başlayan memurlar arasında bu­lunuyor. Memurların maaş­larının önemli bir kısmı prime esas kazanca dahil edilmiyor. Bu nedenle memurun eline geçen gelir ile SGK’ya bildirilen ka­zanç arasında ciddi fark oluşabiliyor. Bir memurun eline 60–70 bin TL civarında gelir geçebilir Ancak SGK’ya bil­dirilen prime esas ka­zancı 35–40 bin TL ci­varında olabilir

3. Doğum borçlanmasında kapsam sorunu

Kadın çalışanlara tanınan do­ğum borçlanması hakkı, sosyal güvenlik sisteminde önemli bir düzenleme olmasına rağmen tüm kadınları kapsamıyor. Mevcut uygulamaya göre do­ğum borçlanması yapılabilmesi için: Önce sigortalı olarak çalış­maya başlanması Daha sonra doğum yapılmış olması gerekiyor.

4. Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi beklentisi

Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik şartları da uzun süre­dir tartışılan konular arasında yer alıyor.

5. Bağ-Kur tescil mağdurları

Sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir tartışılan konular­dan biri de Bağ-Kur tescil mağ­duriyeti.

6.Staj ve çıraklık başlangıcının emeklilikte sayılmaması

Meslek lisesi öğrencileri ve çı­raklar staj yaptıkları dönemde sigortalı olarak gösteriliyor. An­cak bu sigorta yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını kapsıyor.

7.Kademe bekleyenler

Emeklilikte yaşa takı­lanlar (EYT) düzenlemesi 8 Ey­lül 1999’dan önce sigortalı olan­ları kapsadı. Ancak 9 Eylül 1999 ile 30 Ni­san 2008 arasında ilk defa si­gortalı olan kişiler bu düzenle­menin dışında kaldı. Bu kesim bugün kamuoyunda “kademe bekleyenler” olarak ifade edili­yor.”

"DÜZENLEME BEKLİYOR"

Erdursun yazısının sonunda bu sıraladığı sorunlara ilişkin düzenleme çağrısı yaparak, “sosyal güvenlik sisteminde çözüm bekleyen mil­yonlarca kişi, önümüzdeki dö­nemde bu konularla ilgili bir dü­zenleme yapılıp yapılmayaca­ğını merakla beklemeye devam ediyor” dedi.