Milyonlarca emekli Ocak ayında umduğu maaş zammını bulamadı. 32 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında 20 bin TL en düşük emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil. Hal böyle olurken pek çok emekli ise yasal düzenlemeleri gündeme getiriyor.
SEVİNDİRECEK DÜZENLEMELERİ SIRALADI
Emeklilikte sevindirecek düzenlemeleri SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya köşe yazısında tek tek anlattı. Özgür Erdursun, özellikle düşük emekli aylıkları, prim sisteminin maaşlara etkisi, farklı sigorta statüleri arasındaki eşitsizlikler ve belirli kesimlerin yaşadığı hak kayıplarının milyonlarca vatandaşı mağdur ettiğine parmak bastı. Erdursun, ekonomik koşulların zorlaştığı bu süreçte sosyal güvenlik sistemindeki temel sorunların yeniden geldiğini belirtti.
Erdursun köşe yazısında düzenlemeleri şu şekilde aktardı:
1.Düşük emekli aylıkları ve aylık bağlama oranları
Sosyal güvenlik sisteminde en çok tartışılan konuların başında düşük emekli aylıkları geliyor. Bunun temel nedenlerinden biri ise yıllar içinde aylık bağlama oranlarının düşürülmüş olması.
2. 2008 sonrası memurların emeklilik sorunu
Sosyal güvenlik sisteminde önemli bir ayrım 1 Ekim 2008 tarihinden önce ve sonra göreve başlayan memurlar arasında bulunuyor. Memurların maaşlarının önemli bir kısmı prime esas kazanca dahil edilmiyor. Bu nedenle memurun eline geçen gelir ile SGK’ya bildirilen kazanç arasında ciddi fark oluşabiliyor. Bir memurun eline 60–70 bin TL civarında gelir geçebilir Ancak SGK’ya bildirilen prime esas kazancı 35–40 bin TL civarında olabilir
3. Doğum borçlanmasında kapsam sorunu
Kadın çalışanlara tanınan doğum borçlanması hakkı, sosyal güvenlik sisteminde önemli bir düzenleme olmasına rağmen tüm kadınları kapsamıyor. Mevcut uygulamaya göre doğum borçlanması yapılabilmesi için: Önce sigortalı olarak çalışmaya başlanması Daha sonra doğum yapılmış olması gerekiyor.
4. Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi beklentisi
Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik şartları da uzun süredir tartışılan konular arasında yer alıyor.
5. Bağ-Kur tescil mağdurları
Sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir tartışılan konulardan biri de Bağ-Kur tescil mağduriyeti.
6.Staj ve çıraklık başlangıcının emeklilikte sayılmaması
Meslek lisesi öğrencileri ve çıraklar staj yaptıkları dönemde sigortalı olarak gösteriliyor. Ancak bu sigorta yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını kapsıyor.
7.Kademe bekleyenler
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanları kapsadı. Ancak 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa sigortalı olan kişiler bu düzenlemenin dışında kaldı. Bu kesim bugün kamuoyunda “kademe bekleyenler” olarak ifade ediliyor.”
"DÜZENLEME BEKLİYOR"
Erdursun yazısının sonunda bu sıraladığı sorunlara ilişkin düzenleme çağrısı yaparak, “sosyal güvenlik sisteminde çözüm bekleyen milyonlarca kişi, önümüzdeki dönemde bu konularla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merakla beklemeye devam ediyor” dedi.