İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106'sı tutuklu 407 sanıklı davada 4. gün savunmalar alınmaya devam ediyor. İşte anbean yaşananlar...

DAVADA BUGÜN:

11.00 İlk defa bir "itirafçı" ifade veriyor

Etkin pişmanlıktan yararlanıp "itirafçı" olan Ağaç A.Ş'nin Satın Alma Müdürü Ümit Polat, sanık kürsüsüne gelerek savunmasına başladı.

İtirafçı olan ancak tahliye edilmeyen Ümit Polat, İstanbul Valisi Davut Gül'ün kuzeni olan Ağaç AŞ personeli aracılığıyla kendisine "Ses çıkarmasın, beklesin, zaten bir şeyler olacak yakında" dediğini söyledi.

Polat, “2023 yılındaki seçim öncesi Ali Sukas’ın eşi Berna Hanım milletvekili adayıydı. Ali Sukas bir gün beni yanına çağırdı. “Bir liste var buradaki listelerdeki şirketlerden yüzde 10 pay alınacak” dedi. Ben kim istiyor diye sordum. “Yukarısı istiyor” dedi. Yukarısı gelsin kendi alsın dedim. İş yapan mütahitler bu durumu gelip şikayet etmeye başladılar. dedi.

Polat, “Sonrasında ben bu konuyu Ertan Yıldız’a taşıdım. Sonra Ali Sukas’ın bana mobingleri başladı. Ben sonra konuyu Ekrem İmamoğlu’na taşımak istedim” ifadelerini kullandı.

Polat, “Ertan Yıldız’a tekrar ulaşmaya çalıştım. Duygu Hanım bunun üzerine bana gelip, “emekli olup gençlerin önünü açsan” dedi. Kamu zararı söz konusuydu ben bir şey yapamayınca konuyu Valiye taşımak istedim.” diye konuştu.

10.41 Mahkemeden İBB borsası ihbarı istendi

Fatih Keleş'in avukatı söz aldı.

Avukat Baran Kaya, şunları ifade etti:

Dün Sırrı Bey'in (Sırrı Küçük) müdafinin ifadesinde, cezaevinde kendisini Recep Seyhan isimli bir avukatın ziyaret ettiğini ve itirafçı olması konusunda baskıya uğradığından bahsetmişti. Benzer aynı avukatla ilgili, biz de suç duyurusunda bulunmuştuk. Kamuoyuna da yansımıştı. Kendisi gelip, müvekkilime cezaevinde ziyaret ederek itirafçı olması yönünde baskı yaptı. Eğer olmazsa, hakkındaki iddiaların ağırlaşacağından bahsetmişti. Buna işte suç duyurumuz da vardı. Şimdi bu dosyada görüyoruz ki aynı zamanda bu şahıs, etkin pişmanlık beyanında bulunan sanık Adem Soytekin’in de etkin pişmanlık esnasındaki müdafiydi. Yani burada görüldüğü kadarıyla, bir baskı mekanizması da arka taraftan yürümüş. Biz aynı zamanda Adem Soytekin'in de bu baskılar neticesinde etkin pişmanlık beyanlarında bulunduğunu da düşünüyoruz. Bu aynı zamanda sizin de sorgularda sanıklara sorduğunuz ‘Etkin pişmanlıkçıyla aranızda bir husumet var mı’ sorusunun da cevabını taşıyor. Çünkü gösteriyor ki husumet, etkin pişmanlıkta bulunanlarla diğer sanıklar arasında değil, doğrudan savcılıkla bizim müvekkillerimiz arasında. Dolayısıyla bu avukat hakkında, mahkemeniz tarafından ihbarda bulunulmasını talep ediyoruz.

Mahkeme Başkan da Kaya'nın sözleri üzerine, "Siz suç duyurusunda bulundunuz değil mi?" dedi.

Avukat Kaya da şu yanıtı verdi:

Biz bulunduk. Ancak burada göründü ki başka bir kişiye karşı da başka birine karşı da aynı fiillerde bulunmuş. Bu da dün ortaya çıktı. Dolayısıyla mahkememizden ihbarda bulunmasını talep ediyoruz.

10.36 İmamoğlu: Akşam konuşacağım

Ekrem İmamoğlu, duruşma salonuna geldi. İmamoğlu, basın mensuplarına el sallayıp, "Akşam konuşacağım" dedi.

10.31 Kızının ilk sözünü duruşma salonunda öğrendi

Tutuklu İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gültekin kızının ilk sözlerini duruşma salonunda öğrendi

Tutuklular duruşma salonuna getirilmeye başlandı. Ramazan Gülten'in sekiz ay önce kızı Maya dünyaya gelmişti.

Gülten'in eşi Pınar Çalışkan Gülten’in kızları Maya'nın "Baba" dediğini eşi duruşma salonuna girerken söyledi. Duruşma salonunda duygusal anlar yaşandı.

10.05 Dilek İmamoğlu'ndan mübaşire sert tepki

İBB davasının 4. günü de gergin başladı. Mahkeme heyeti salonda yokken, mübaşir izleyici sıralarında oturan aileleri fotoğraf çektikleri gerekçesiyle uyardı. Bu sırada Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu tepki gösterdi.

Dilek İmamoğlu, “Her sabah gerginlik çıkarıyorsunuz. Sizin aileniz, çoluğunuz çocuğunuz yok mu? Bir tanesi suçsuz yere içeri girse bir gün dayanabilir misiniz? Bu insanların bir yıldır sevdikleri içeride. Bu günler geçer, geçer bu günler. Gidin bakın bakalım orada haksız yere bir gece yatabilecek misiniz?" dedi.

DÜN NELER YAŞANDI?

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından hazırlanan listeye göre dün, CHP PM Üyesi Baki Aydöner’in kardeşi ve iş insanı Bulut Aydöner ve Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük'ün savunması alındı. Listenin ilk iki sırasındaki isimlerin savunmaları üç günde tamamlanmış oldu.

DURUŞMADA "EL SALLAMA" KRİZİ

Tutuklu sanık Yavuz Saltık, duruşma salonuna getirildiği sırada el sallayan izleyicilere dönerek karşılık verdiği için jandarmanın müdahalesiyle karşılaştı. Jandarma, Saltık'ın kolundan tutarak zorla yerine oturtmaya çalıştı. Saltık buna tepki gösterirken, avukatlar ve izleyiciler de alkışlarla protesto etti. Sanık avukatları, müdahalede bulunan jandarmanın salondan çıkarılmasını talep etti.

Salonda avukatlar ve kolluk arasında gerginlik nedeniyle jandarma yoğunluğunun artırıldığı görüldü.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan salona getirildiği anda izleyiciler, "Mehmet, savunmanın onurusun" diye seslendi. Ekrem İmamoğlu salona girdiğinde ise tüm tutuklu sanıklar ayağa kalktı. Avukatların olduğu bölüme el sallayan İmamoğlu, bazı tutuklu sanıklarla tokalaşıp, sarıldı, bu sırada izleyiciler alkışlarla "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı attı.

"YALAN BEYAN VEREN EVRAKTA SAHTECİLİK DE YAPAR"

Bulut Aydöner'in savunmasının bitmesinin ardından Mahkeme Başkanı ve duruşma savcısının sorularını yanıtladı. Hakimin, senetlerle ilgili sorusuna Aydöner, "Ben böyle bir senet düzenlemedim" yanıtını verdi. Aydöner, savcının sorusu üzerine ise hakkında ifade veren Serbülend Danış'la ilgili "Yalan beyan veren evrakta sahtecilik de yapar" ifadelerini kullandı.

AVUKATTAN SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Aydöner’in savunmasının ardından söz alan avukatı Aysun Okur, müvekkilinin tutuklanmasına neden olan Serbülend Danış'ın emniyet ifadesinde "Ekonomik olarak zor durumdayım" dediğini hatırlattı ve Danış'ın 5 milyar liralık hesap hareketleri dökümünü mahkemeye sunarak, "Savcı bunu nasıl görmezden gelmiştir" dedi ve suç duyurusunda bulundu.

İmamoğlu’ndan gazetecilere: "1 yıldır bize hakaret eden ama 3 gündür şurada bir kelime edemeyen basın utansın"

Duruşmaya ara verilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu salondan ayrılırken duruşmayı izleyen gazetecilere el sallayarak, "İyi ki varsınız, siz olmasanız sesimiz çıkmazdı. Kelime yazamayan basın var, 1 yıldır bize hakaret eden, 3 gündür şurada bir kelime edemeyen basın utansın" dedi.

Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük ise savunmasında, "5 milyonluk para alacağım, yüzlerce kameranın olduğu yerde ve elimi kolumu sallayarak gideceğim öyle mi? Vicdanım çok rahat. Allah bana öyle paralar yedirmesin. Ben bu yaşıma kadar haram lokma yemedim bu saatten sonra da yemem" dedi.



İMAMOĞLU: "86 MİLYONUN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM"

Duruşma sonunda tutuklu sanıklar alkışlarla uğurlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşma salonundan ayrılırken TRT'yi eleştirdi. İmamoğlu, "Milletin parasıyla ahlaksızlık yapmaya devam eden TRT'yi kınıyorum. 86 milyon insanın vergisi haram zıkkım olsun" şeklinde seslendi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İmamoğlu'na "Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde ne işi var" diye seslendi. İmamoğlu, "86 milyonun cumhurbaşkanı olacağım" şeklinde yanıt verdi.