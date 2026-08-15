SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında bu adaletsizliğe dikkat çekerek çarpıcı ifadeler kullandı. Karakaş, gelirin yalnızca işveren tarafından alınmasının adil olmadığını vurgulayarak şu önemli soruyu sordu: "Bu kaynak kimin hakkıdır? Gece gündüz dirsek çürüten emekçinin mi? Yoksa masada sadece tek bir imza atan işverenin mi?"

Bu sorunun cevabının "adaletin temeli" olduğunu belirten Karakaş, "Cevabı ise izahtan varestedir. Maaş çalışanın öz malıdır. O maaşın bankada oluşturduğu katma değer de amasız, fakatsız çalışanın hakkıdır" dedi.

MEVZUATTAKİ AÇIK: HUKUKİ BOŞLUK VE ÖZEL SEKTÖR İŞÇİSİNİN 'LÜKS' SAYILAN HAKKI

İsa Karakaş'ın "Özel sektör işçisi üvey evlat mıdır?" diye sorguladığı yazısının detayları şu şekilde:

HUKUKİ DURUM: KANUNDA MADDESİ YOK!

İş Kanunu'nda, Borçlar Kanunu'nda banka promosyonuna ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Mevzuattaki bu sükût, uygulamada işverene haksız bir takdir yetkisi tanımaktadır. Kanun yazmadığı için hukuki nitelik askıda kalmaktadır. Sendikalı iş yerlerinde durum bir nebze farklıdır; Toplu İş Sözleşmesi (TİS) devreye girer. Eğer sözleşmede açık madde varsa, promosyon işçiye ödenir. Lakin sendikasız iş yerlerinde karar, tamamen işverenin "iki dudağı arasındadır."

KAMU VE EMEKLİLER ALIYOR, ÖZEL SEKTÖRDE SES YOK!

Tüm kamu çalışanları istinasız yıllardır promosyon alır. Emekliler promosyonla rahat bir nefes alır. Her yıl milyarlarca lira kamu görevlilerine dağıtılır. Geldik özel sektöre... Ses yok. Hak yok. Adalet yok. Aynı banka. Aynı maaş hareketi. Fakat kamuda "hak" olan, özelde "lüks" sayılıyor! Bu çifte standart kabul edilemez. Bir tarafta hakkını tam alan kamu görevlisi, diğer tarafta emeği sömürülen özel sektör emekçisi... Bu durum vicdanları yaralamakta, sosyal çalışma barışına dinamit koymaktadır.

DEVLETE YÜK DEĞİL, İŞVERENE KÜLFET DEĞİL: SADECE ADALET!

Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) muhalefet milletvekilleri tarafından muhtelif kanun teklifleri sunulduğunu hatırlatan Karakaş, işverenlerin bankalardan elde ettiği promosyon gelirlerini çalışanlara aktarması zorunluluğunun hedeflendiğini ancak bu tekliflerin yasalaşmadığını ve kadük kaldığını belirtti.

Karakaş, düzenlemenin yapılması halinde Devlete ve işverene hiçbir maliyet getirmeyeceğinin altını çizdi:

"Buradan bir kez daha açıkça ifade ediyorum: Bu konuda yapılacak yasal bir düzenleme Devlete tek kuruş yük getirmez! İşverenin cebinden ekstra bir para çıkmaz! Ek masraf oluşturmaz, külfet oluşturmaz! Çünkü ödemeyi yapacak olan doğrudan bankanın kendisidir. Şirketin öz sermayesinden bir ödeme yapılmayacaktır. Bankaya o ticari değeri katan, her ay kart kullanan, kredi çeken, hesabını aktif tutan işçinin bizzat kendisidir. Kaynak bellidir, sahibi bellidir."

"GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ, HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLMELİDİR"

Maaş promosyonunun sadece bir para meselesi olmadığını, bunun bir adalet ve hakkaniyet meselesi olduğunu vurgulayan İsa Karakaş, "Çalışanın anasının ak sütü gibi helal hakkıdır" dedi. Kanunlarda açık hüküm bulunmamasının adaletsizliğin gerekçesi olamayacağını belirten Karakaş, mevzuattaki boşluğun acilen doldurulması ve TBMM'nin bu haykırıma kulak vererek özel sektör işçisinin de banka promosyonu almasını yasal güvenceye kavuşturması gerektiğini ifade etti.

"Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin Başmüfettişi olarak haykırıyorum: Sizin derdinizi kendi derdim, sizin hakkınızı kendi hakkım biliyorum" diyen Karakaş, emeğin hakkı emektara iade edilene kadar seslerinin gür çıkacağını, bu hak arama mücadelesinde durmayacaklarını ve susmayacaklarını belirtti.