YENİ Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Nişantaşı’nda altın almak istediği sırada kendisinden talep edildiğini belirttiği yüzde 6,5’lik ek bedel ve kredi kartı komisyonuna tepki gösterdi. Özkan, uygulamanın gerekçesi olarak kendisine “yasa” ve İş Bankası’nın çalışma şartlarının gösterildiğini öne sürdü.
Kredi kartı kullananlar dikkat: Altın fiyatını unutturan komisyon
YENİ Parti Milletvekili Tuncay Özkan, altın alışverişinde yüzde 6,5 ek ücret ve kredi kartı komisyonu istendiğini öne sürdü. Özkan, uygulamayı gündeme taşıyarak ilgili bankadan açıklama istedi.Kaynak: Haber Merkezi
Takı altını almak amacıyla Nişantaşı’ndaki Abacı adlı altın ve döviz işletmesine girdiğini belirten Özkan, kredi kartıyla ödeme yapmak istediğinde kendisine yüzde 6,5 ek bedelin yanı sıra kredi kartı komisyonu ödemesi gerektiğinin söylendiğini aktardı.
İşletme çalışanlarının söz konusu uygulamanın yasal olduğunu ifade ettiğini belirten Özkan, buna itiraz ettiğini söyledi. Özkan, kendisini tanıtmasının ardından işletmeye müdürün çağrıldığını, müdürün ise “İş Bankası bizimle böyle çalışıyor, başka satış imkanımız yok” dediğini öne sürdü.
Yaşananların ardından altın almadan işletmeden ayrıldığını belirten Özkan, sosyal medya hesabından İş Bankası’na seslendi.
Özkan, bankaya yönelik paylaşımında, altın satışında yüzde 6,5 artı kredi kartı komisyonu talep edilmesinin bankanın uygulaması olup olmadığını sordu.
Abacı adlı işletmenin İş Bankası’nın adını kullanarak müşteriden bu oranda ek ücret talep edip etmediğinin açıklığa kavuşturulmasını isteyen Özkan, uygulamanın vatandaşın sırtından yüksek kazanç elde etmek amacıyla kullanılıp kullanılmadığını da gündeme getirdi.
İşte Tuncay Özkan'ın o paylaşımı...