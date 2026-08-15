Kredi kartı kullananlar dikkat: Altın fiyatını unutturan komisyon

İşletme çalışanlarının söz konusu uygulamanın yasal olduğunu ifade ettiğini belirten Özkan, buna itiraz ettiğini söyledi. Özkan, kendisini tanıtmasının ardından işletmeye müdürün çağrıldığını, müdürün ise “İş Bankası bizimle böyle çalışıyor, başka satış imkanımız yok” dediğini öne sürdü.