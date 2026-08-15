Türkiye'de milyonlarca kişinin taşıdığı isimler yıllar geçse de büyük ölçüde değişmiyor. Yeni doğan bebeklerde farklı isimler ön plana çıksa da, nüfus genelinde klasik isimler uzun yıllardır zirvedeki yerini koruyor.
Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor: Zirvedeki isime çok şaşıracaksınız
Türkiye'de milyonlarca kişinin taşıdığı en yaygın isimler belli oldu. Yıllardır zirvedeki yerini koruyan isimler dikkat çekerken, listenin ilk 10 sırasında değişmeyen klasik isimler öne çıktı. İşte Türkiye'de en çok kullanılan 10 isim...Kaynak: Diğer
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre hazırlanan listede, milyonlarca kişinin ortak olarak kullandığı isimler dikkat çekiyor. İşte Türkiye'de en çok kullanılan 10 isim...
10. Hasan
"Hasan" isimleri 537 bin 184 kişi,
9. Hüseyin
Türkiye genelinde yaklaşık 572 bin kişi Hüseyin ismini taşıyor.
8. Zeynep
Yaklaşık 708 bin kişinin taşıdığı Zeynep, Türkiye'nin en yaygın isimleri arasında yer alıyor.
7. Ali
Yaklaşık 736 bin kişinin kullandığı Ali, uzun yıllardır en yaygın isimlerden biri olmayı sürdürüyor.
6. Emine
Türkiye'de yaklaşık 777 bin kişinin adı Emine.
5. Ahmet
Yaklaşık 857 bin kişinin kullandığı Ahmet, en yaygın isimler arasında bulunuyor.
4. Ayşe
Yaklaşık 907 bin kişinin taşıdığı Ayşe, Türkiye'nin en çok kullanılan isimlerinden biri.
3. Mustafa
Türkiye genelinde 1 milyon 57 bin kişi Mustafa ismini taşıyor.
2. Mehmet
Türkiye'de 1 milyon 271 bin kişinin taşıdığı Mehmet, en fazla kullanılan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
1. Fatma
Yaklaşık 1 milyon 152 bin kişinin kullandığı Fatma, yıllardır en yaygın isimlerden biri olmayı sürdürüyor.