Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli maaş zammı açıklaması: Gram altın detayı

SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli maaş zammı açıklaması: Gram altın detayı

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, YouTube kanalında yayımladığı videoda milyonlarca memur emeklisini ilgilendiren seyyanen zam konusunu tüm ayrıntılarıyla ele aldı. Gram altın detayı dikkat çekti, işte detaylar....

Cemile Kurel Cemile Kurel
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SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli maaş zammı açıklaması: Gram altın detayı - Resim: 1

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, YouTube kanalında yayımladığı videoda milyonlarca memur emeklisini ilgilendiren seyyanen zam konusunu tüm ayrıntılarıyla ele aldı. Temmuz 2023’ten bu yana ödenmeyen seyyanen zammın emeklilerin cebinden büyük bir meblağı götürdüğünü belirten Karakaş, konunun Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşındığını ve kritik sürecin başladığını duyurdu.

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SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli maaş zammı açıklaması: Gram altın detayı - Resim: 2

"Seyyanen Zam Bir Devlet Sözüdür"

TÜİK’in açıkladığı yüzde 1,70 seviyelerindeki enflasyon oranları ve yapılan yüzde 5-yüzde 10'luk artışlarla emeklilerin rahat bir nefes almasının mümkün olmadığını vurgulayan İsa Karakaş, piyasadaki gerçek enflasyon ile resmi veriler arasındaki dengesizliğin maaşları erittiğini söyledi.

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SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli maaş zammı açıklaması: Gram altın detayı - Resim: 3

Karakaş, seyyanen zammın bir vaat değil, borç haline geldiğini şu sözlerle ifade etti:

"Seyyanen zam bir devlet sözü haline gelmiştir. Devletin bir borcudur.

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SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli maaş zammı açıklaması: Gram altın detayı - Resim: 4

Temmuz 2023'te memura seyyanen zam verildi, emeklisine de aynen verilecekti.

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SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli maaş zammı açıklaması: Gram altın detayı - Resim: 5

Kesin vaad edildi, yasa çıktı ama emekliyi dışarıda bıraktılar. 3 yıldır ödenmeyen bu zam her 6 ayda bir katlanarak büyüdü."

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SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli maaş zammı açıklaması: Gram altın detayı - Resim: 6

Zam Kaybı 25 Bin TL'yi Aştı: 164 Gram Altın Büyüklüğünde Göl

Temmuz 2023’ten günümüze kadar yapılan hesaplamalara göre ödenmeyen seyyanen zam aylık tutarı 25.000 TL'yi aşmış durumda.

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SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli maaş zammı açıklaması: Gram altın detayı - Resim: 7

İsa Karakaş, emeklinin uğradığı toplam hak kaybını faiz, enflasyon ve altın fiyatları üzerinden şu rakamlarla gözler önüne serdi:

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SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli maaş zammı açıklaması: Gram altın detayı - Resim: 8

Nominal (Faizsiz) Kayıp: 596.000 TL
Enflasyon ve Faizli Hesaplama: 780.000 TL'yi aştı.
Altın Hesabıyla Gerçek Kayıp: Her ayın tutarı o günkü gram altın fiyatına çevrildiğinde;
Temmuz 2023'te 4,8 gram,
2024'te 5 gram,
2025'te 4 gram,
2026'da 3 gram olmak üzere toplamda 163,75 gram altın ödenmedi.

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SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli maaş zammı açıklaması: Gram altın detayı - Resim: 9

Gram altının güncel fiyatının 6.650 TL civarında olduğunu belirten Karakaş, 164 gram altının bugün 1.089.000 TL’ye (1 milyon 89 bin TL) ulaştığını ve bir emeklinin cebinden 3 yılda 164 gram altının sessizce alındığını ifade etti.

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SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli maaş zammı açıklaması: Gram altın detayı - Resim: 10

Dava Anayasa Mahkemesi’nde: 6 Ağustos 2026’da Dosyalar Birleştirildi

Seyyanen zam hakkını arayan bazı duyarlı memurların konuyu Ankara mahkemelerine taşıdığını hatırlatan Karakaş, ilk derece mahkemelerinin ve istinafın "yasada yok" diyerek talepleri reddettiğini aktardı.

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SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli maaş zammı açıklaması: Gram altın detayı - Resim: 11

Ancak istinaf süreçlerinde daire başkanının "Eşitlik ilkesine aykırı, ayrımcılık var" diyerek karara şerh düştüğünü belirten SGK Başuzmanı, sürecin dönüm noktasını şu sözlerle duyurdu:

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SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli maaş zammı açıklaması: Gram altın detayı - Resim: 12

"Şu anda dosya Anayasa Mahkemesi'nde. 6 Ağustos 2026 tarihinde dosyalar birleştirildi. Şimdi gözler Anayasa Mahkemesi’nin vereceği kararda.

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SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli maaş zammı açıklaması: Gram altın detayı - Resim: 13

Eğer Anayasa Mahkemesi olumlu karar verirse emeklilerimiz 25.000 TL'yi aşkın seyyanen zammına kavuşmuş olacak."

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SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli maaş zammı açıklaması: Gram altın detayı - Resim: 14

İsa Karakaş, gazete yazılarında ve televizyon programlarında emeklinin ve çalışanın hakkını sonuna kadar savunmaya ve seyyanen zam konusunu gündemde tutmaya devam edeceklerini vurguladı.

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