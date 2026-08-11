SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli maaş zammı açıklaması: Gram altın detayı

Gram altının güncel fiyatının 6.650 TL civarında olduğunu belirten Karakaş, 164 gram altının bugün 1.089.000 TL’ye (1 milyon 89 bin TL) ulaştığını ve bir emeklinin cebinden 3 yılda 164 gram altının sessizce alındığını ifade etti.