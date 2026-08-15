Türkiye’de ev geçindirebilmenin yöntemleri ortaya çıktı: İşte o formüller…

Yaşam maliyetlerindeki yükseliş ve enflasyonist baskılar, hane bütçelerini yönetmeyi her geçen gün daha stratejik bir konu haline getiriyor. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 120 bin TL seviyelerinin üzerine çıktığı günümüz ekonomik koşullarında, vatandaşlar gelirlerini en verimli şekilde kullanmak ve bütçe dengesini korumak için alternatif finansal yönetim yöntemlerine başvuruyor.