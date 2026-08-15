Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye’de ev geçindirebilmenin yöntemleri ortaya çıktı: İşte o formüller…

Türkiye’de ev geçindirebilmenin yöntemleri ortaya çıktı: İşte o formüller…

Arttırırken geliri korumak, giderleri ise disipline etmek ev geçindirmenin en önemli kuralı haline geldi. Enflasyonist baskılara karşı 50/30/20 bütçe kuralı, akıllı mutfak planlaması ve enerji tasarrufu öne çıkıyor. İşte uzmanların gözünden hane bütçesini dengede tutacak temel formüller.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye’de ev geçindirebilmenin yöntemleri ortaya çıktı: İşte o formüller… - Resim: 1

Yaşam maliyetlerindeki yükseliş ve enflasyonist baskılar, hane bütçelerini yönetmeyi her geçen gün daha stratejik bir konu haline getiriyor. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 120 bin TL seviyelerinin üzerine çıktığı günümüz ekonomik koşullarında, vatandaşlar gelirlerini en verimli şekilde kullanmak ve bütçe dengesini korumak için alternatif finansal yönetim yöntemlerine başvuruyor.

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Türkiye’de ev geçindirebilmenin yöntemleri ortaya çıktı: İşte o formüller… - Resim: 2

Ekonomi uzmanları ve finansal danışmanlar, mevcut piyasa şartlarında hane halkının bütçe disiplinini sağlayabilmesi için öne çıkan temel formülleri ve tasarruf stratejilerini derledi.

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Türkiye’de ev geçindirebilmenin yöntemleri ortaya çıktı: İşte o formüller… - Resim: 3

1. 50/30/20 Bütçe Kuralı ile Gelir Yönetimi

Finansal okuryazarlık alanında en çok önerilen modellerin başında 50/30/20 kuralı geliyor. Haneye giren net geliri üç ana kategoriye ayırarak yönetmeyi hedefleyen bu yöntem, kontrolsüz harcamaların önüne geçilmesinde etkili bir araç sunuyor.

%50 Zorunlu İhtiyaçlar: Kira, faturalar, mutfak masrafları ve ulaşım gibi ertelenemez harcamalar.

%30 Kişisel İstekler: Sosyal aktiviteler, dışarıda yeme-içme, hobiler ve kişisel ihtiyaçlar.

%20 Tasarruf ve Borç Ödeme: Birikim, acil durum fonu oluşturma veya mevcut borçların kapatılması.

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Türkiye’de ev geçindirebilmenin yöntemleri ortaya çıktı: İşte o formüller… - Resim: 4

2. Mikro Tasarruf ve Mutfak Mimarisi

Hane bütçesinde en büyük kalemi oluşturan gıda masraflarında sistematik yaklaşımlar ön plana çıkıyor:

Haftalık Menü Planlaması: Günlük alışverişler yerine haftalık yemek planı çıkararak markete liste ile çıkmak, gereksiz ve anlık harcamaları ciddi oranda azaltıyor.

Sezonluk ve Yerel Tüketim: Mevsim dışı sebze ve meyve tüketiminden kaçınarak semt pazarlarını tercih etmek, mutfak enflasyonuna karşı doğrudan koruma sağlıyor.

Gıda İsrafını Sıfırlama: Artan yemekleri değerlendirme yöntemleri ve doğru saklama koşullarıyla gıda atığını en aza indirmek, aylık mutfak masrafında hissedilir tasarruf yaratıyor.

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Türkiye’de ev geçindirebilmenin yöntemleri ortaya çıktı: İşte o formüller… - Resim: 5

3. Sabit Giderlerde Optimizasyon ve Enerji Verimliliği

Fatura ve iletişim harcamalarında uygulanacak küçük adımlar, yıllık bazda önemli bir meblağa ulaşıyor.

Abonelik Denetimi: Kullanılmayan dijital platform üyelikleri, spor salonu abonelikleri ve yüksek tarifeli mobil paketlerin taranarak iptal edilmesi veya alt paketlere geçirilmesi.

Enerji Tasarrufu: B sınırı üzerindeki enerji sınıfına sahip cihaz kullanımı, LED aydınlatmalar ve gereksiz açık bırakılan cihazların prizden çekilmesi gibi alışkanlıklar elektrik faturalarını doğrudan etkiliyor.

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Türkiye’de ev geçindirebilmenin yöntemleri ortaya çıktı: İşte o formüller… - Resim: 6

4. Borç Yapılandırması ve Kart Kullanım Disiplini

Kredi kartı ve kredi kullanımında asgari ödeme tuzağına düşmemek en kritik noktayı oluşturuyor. Yüksek faizli borçları tek bir çatı altında toplamak, kart ekstrelerinde yalnızca dönemsel borcu ödemeye özen göstermek ve nakit avans kullanımını sınırlandırmak finansal dengenin korunmasına yardımcı oluyor.

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Türkiye’de ev geçindirebilmenin yöntemleri ortaya çıktı: İşte o formüller… - Resim: 7

5. Ek Gelir ve İkinci Ekonomi Kanalları

Giderleri kısmanın yanı sıra hane gelirini çeşitlendirmek, ev geçindirmenin en güçlü kaldıraçlarından biri haline geldi. Evden yürütülebilecek serbest zamanlı (freelance) işler, dijital yeteneklerin gelir dönüştürülmesi ve kullanılmayan ev eşyalarının ikinci el platformlarında nakde çevrilmesi hane bütçesine ek likidite sağlıyor.

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