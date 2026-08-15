Güvenilir erkeklerin özellikleri ortaya çıktı: Bu kurallara dikkat

SORUMLULUK BİLİNCİ VE SADAKAT

Hem kendi hayatının hem de ilişkinin sorumluluğunu üstlenir. Sadakati bir zorunluluk değil, karakterinin ve seçtiği ilişkinin doğal bir sonucu olarak benimser. Üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde net sınırlar çizer ve partnerinin aklında şüphe uyandıracak belirsiz davranışlardan uzak durur.