Modern ilişkilerde duygusal güvenliğe duyulan ihtiyaç her geçen gün etkisini gösterirken, psikoloji uzmanları güvenilir bir erkeğin sahip olduğu karakter özelliklerini duyurdu. Yüksek empati, tutarlılık ve açık iletişim, güven temelini oluşturan ana unsurlar olarak öne çıkıyor.
Güvenilir erkeklerin özellikleri ortaya çıktı: Bu kurallara dikkat
Modern ilişkilerde güvenilir erkekler, söz ve eylem tutarlılığı ile öne çıkıyor. İlişki uzmanları, dürüstlük, duygusal olgunluk ve sınırlara saygının, sağlam ve uzun vadeli bir bağ kurmadaki en kritik unsurlar olduğunu vurguluyor. Peki, güvenilir erkeklerin özellikleri neler? İşte detaylar…Kaynak: Haber Merkezi
Günümüz ilişkilerinde yüzeysel çekimlerin ötesinde, uzun vadeli ve huzurlu bir bağ kurabilmenin anahtarı "güven" kavramında yatıyor. İlişki psikologları ve aile danışmanları, partner seçiminde güvenilirliğin tesadüf olmadığını, belirli davranış kalıplarıyla kendini gösteren somut bir karakteristik yapı olduğunu belirtiyor.
Sözleri ile eylemleri arasındaki tutarlılıktan kriz anlarındaki duruşuna kadar, güvenilir erkeklerin sergilediği temel özellikler beş ana başlıkta toplanıyor.
SÖZ VE EYLEM TUTARLILIĞI (DÜRÜSTLÜK)
Güvenilir bir erkek, büyük ya da küçük fark etmeksizin verdiği sözlerin arkasında durur. Yapamayacağı vaatlerde bulunmaktan kaçınır ve bir aksilik yaşandığında bahanelerin arkasına saklanmak yerine dürüstçe durumu ifade eder. Söylemleri ile davranışları arasındaki paralellik, karşı tarafa öngörülebilir ve huzurlu bir alan sağlar.
DUYGUSAL OLGUNLUK VE ŞEFFAFLIK
Duygularını gizlemek ya da pasif-agresif tavırlar sergilemek yerine, hissettiklerini ve düşüncelerini açıkça paylaşır. Sorunlar karşısında kaçmak yerine çözüm odaklı yaklaşır. Kendi hatalarını kabul edebilme erdemine ve bu hatalardan ders çıkaracak duygusal olgunluğa sahiptir.
SINIRLARA VE BİREYSELLİĞE SAYGI
Partnerinin kişisel alanına, kararlarına ve hayat tercihlerine saygı gösterir. İlişkiyi bir kontrol mekanizması olarak değil, iki özgür bireyin ortak ortaklığı olarak görür. Kıskançlığı bir sevgi gösterisi olarak kullanmaz; aksine partnerinin başarısını ve özgürlüğünü destekler.
ZOR ZAMANLARDA GÜVENLİ LİMAN OLABİLMEK
Sadece iyi günlerde değil, stres ve kriz anlarında da soğukkanlılığını koruyarak destek sunar. Empati yeteneği gelişmiştir; partnerinin hislerini küçümsemeden dinler ve onun yanında olduğunu hissettirir. Beraber olduğu kişiyi manipulasyondan uzak, duygusal olarak güvende hissettirir.
SORUMLULUK BİLİNCİ VE SADAKAT
Hem kendi hayatının hem de ilişkinin sorumluluğunu üstlenir. Sadakati bir zorunluluk değil, karakterinin ve seçtiği ilişkinin doğal bir sonucu olarak benimser. Üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde net sınırlar çizer ve partnerinin aklında şüphe uyandıracak belirsiz davranışlardan uzak durur.