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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların merakla beklediği fark ödemelerine dair takvimi kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamaya göre; 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylıklarda oluşan yüzde 6,09'luk enflasyon farkları, hak sahiplerinin aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 24 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla ödenmeye başlanacak. Bu kapsamda toplam 2 milyon 491 bin 370 kişiye 14,5 milyar TL tutarında fark tahakkuk ettirildi.

NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

1-14 Temmuz tarihleri arasında oluşan yüzde 6,09'luk enflasyon farkı hesaplamalarının tamamlanmasıyla birlikte verilecek tutarlar da netleşti. Memur emeklileri, dul ve yetimlerin maaş derecelerine ve aldıkları ödeme dönemlerine göre hesaplara geçecek fark tutarı 13 bin 500 liraya kadar ulaşıyor.

AYLIKLARINI 3'ER AYLIK ALANLAR İÇİN FARK ÖDEME DETAYLARI

SGK, maaşlarını tek aylık veya üçer aylık dönemler halinde alan hak sahipleri için fark ödemelerinin şu esaslara göre tahakkuk ettirildiğini duyurdu:

AYLIKLARINI HER AY ALANLAR: TEMMUZ AYI OLMAK ÜZERE 1 AYLIK MAAŞ FARKI ALACAK.

1. Grupta Yer Alanlar (Mayıs-Haziran-Temmuz): 1 aylık maaş farkı tutarında ödeme alacak.

2. Grupta Yer Alanlar (Haziran-Temmuz-Ağustos): 2 aylık maaş farkı tutarında ödeme alacak.

3. Grupta Yer Alanlar (Temmuz-Ağustos-Eylül): 3 aylık maaş farkı tutarında ödeme alacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI ZAMLI YATIYOR

Açıklamanın son bölümünde diğer emekli gruplarının durumuna da değinen SGK, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞ-KUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık alanların maaşlarının, zaten zamlı olarak kendi ödeme günlerinde ödenmeye başlandığını belirtti.