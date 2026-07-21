Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirme paylaşımında, malul aylığı başvurularında Kurum Sağlık Kurulu tarafından sigortalılık başlangıcından önce malul olduğuna karar verilen kişilere bu kapsamda aylık bağlanamadığı hatırlatıldı.

Malulen emeklilik imkanından yararlanabilmek için temel şart, çalışma gücünün en az yüzde 60'ının sigortalı olduktan sonra kaybedilmiş olmasıdır. Bununla birlikte sigortalının en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1.800 prim günü şartını tamamlaması gerekmektedir. Ancak başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan kişilerde 10 yıllık sigortalılık süresi aranmamaktadır. Bu sayede sigortalılık döneminde iş kaybı yaşayanlar çok daha az prim günüyle ve yaş beklemeden erken emekli olabilmektedir.

MALULEN EMEKLİ MAAŞI NE KADAR? (2026 TABAN AYLIK DETAYI)

Malulen emekli olan bir sigortalının maaşı hesaplanırken, çalıştığı döneme ait Prime Esas Kazanç (PEK) tutarları dikkate alınmaktadır. Primleri asgari ücret seviyesinden dahi yatmış olsa, bağlanan malullük aylığı yasal taban sınırın altında kalamamaktadır. Dolayısıyla bu kişilere daha az prim ödemesiyle dahi en az taban aylık tutarı olan 23 bin 552 TL maaş bağlanmaktadır.

SİGORTADAN ÖNCE MALUL OLANLAR NASIL EMEKLİ OLACAK?

SGK, sigortalı tescilinden önce malul olduğu belirlenen vatandaşların emeklilik hakkını tamamen kaybetmediğine vurgu yaptı. Çalışma gücü kaybı sigorta girişinden önce gerçekleşen kişiler;

15 yıl sigortalılık süresini,

3.600 ila 3.960 gün arasında değişen prim günü şartını,

tamamlamaları halinde yaşlılık sigortası kapsamında emekli olma hakkı elde edebilmektedir.

YAŞLILIK AYLIĞI TUTARLARI VE BEKLEME SÜRESİ

Yaşlılık aylığı kapsamında emekli olanlarda da alt sınır yine taban aylık olan 23 bin 552 TL olarak uygulanmaktadır. Prim günü 3.600 günün üzerinde bulunan, daha uzun süre çalışıp yüksek prim ödeyen sigortalıların emekli maaşı ise hesaplanan kök aylık seviyesine göre bu tutarın üzerine çıkabilmektedir. Ancak SGK'nın açıklaması doğrultusunda, çalışma gücünü sigortadan önce kaybeden vatandaşların malulen emeklilere kıyasla daha uzun yıllar beklemesi gerekmektedir.