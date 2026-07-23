Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji 150 kişilik heyetin huzurunda dev şov: Yerli hava savunma sistemi TOLGA sahaya indi

150 kişilik heyetin huzurunda dev şov: Yerli hava savunma sistemi TOLGA sahaya indi

MKE’nin yerli imkânlarla geliştirdiği TOLGA yakın hava savunma sistemi, dron, kamikaze İHA ve seyir füzelerine karşı uygulanan 7 farklı test senaryosunun tamamını yüzde 100 başarıyla tamamladı. Sistem; radar, elektronik karıştırma ve parçacıklı mühimmatlarıyla çok katmanlı koruma sunuyor.

Kaynak: Diğer
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150 kişilik heyetin huzurunda dev şov: Yerli hava savunma sistemi TOLGA sahaya indi - Resim: 1

Dev Heyet Önünde Tam İsabet
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği TOLGA yakın hava savunma sisteminin kabul ve değerlendirme testlerini başarıyla tamamladı. Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, SSB ve sektör temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik uzman heyet önünde gerçekleştirilen 7 farklı test senaryosunda TOLGA, tüm hedefleri %100 başarı oranıyla etkisiz hale getirdi.

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150 kişilik heyetin huzurunda dev şov: Yerli hava savunma sistemi TOLGA sahaya indi - Resim: 2

Çok Katmanlı Hava Savunma Şemsiyesi
Gelişen teknolojiyle birlikte artan mini/mikro dron, kamikaze İHA, akıllı mühimmat ve seyir füzesi tehditlerine karşı tasarlanan TOLGA; radar, elektro-optik sensörler, elektronik karıştırma ve farklı kalibredeki silah sistemlerini tek bir çatı altında birleştirerek hibrit ve çok katmanlı bir savunma mimarisi sunuyor.

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150 kişilik heyetin huzurunda dev şov: Yerli hava savunma sistemi TOLGA sahaya indi - Resim: 3

İlk Önleme: 10 Km'den Elektronik Müdahale (Soft-Kill)
TOLGA’nın ilk savunma katmanında GÖKBÖRÜ AESA Radarı ve elektro-optik sensörler görev yapıyor. Tespit edilen hava tehditleri, elektronik karıştırma sistemleri vasıtasıyla 10 kilometre mesafeye kadar fiziksel temas kurulmadan (soft-kill) etkisiz hale getirilebiliyor.

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150 kişilik heyetin huzurunda dev şov: Yerli hava savunma sistemi TOLGA sahaya indi - Resim: 4

Parçacıklı Mühimmat ile Fiziksel İmha (Hard-Kill)
Elektronik müdahalenin yetersiz kaldığı durumlarda ise devreye fiziksel imha (hard-kill) mekanizmaları giriyor. TOLGA bünyesindeki parçacıklı anti-dron mühimmatları; 35 mm kalibrede 3.000 metre, 20 mm kalibrede 1.000 metre ve 12,7 mm kalibrede 300 metre etkili menzile kadar hedefleri havada imha edebiliyor.

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150 kişilik heyetin huzurunda dev şov: Yerli hava savunma sistemi TOLGA sahaya indi - Resim: 5

Mobil Platform Entegrasyonu ve PMT-76
Sistem, yüksek mobiliteye sahip MAP DUAL platformuna entegre edilebiliyor. Bu yapı üzerinde yer alan iki adet PMT-76 platform makineli tüfeği, alçak irtifadaki hava tehditlerine karşı hızlı ve esnek bir eskort savunması sağlıyor.

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150 kişilik heyetin huzurunda dev şov: Yerli hava savunma sistemi TOLGA sahaya indi - Resim: 6

Piyadeye Özel 7.62 mm Anti-Dron Çözümü
MKE, sistem kapsamındaki 7,62 mm parçacıklı anti-dron mühimmatı sayesinde Mehmetçiğe sahada büyük kolaylık sağlıyor. Piyadeler, ekstra bir platforma ihtiyaç duymadan mevcut piyade tüfekleriyle yakın mesafedeki dron tehditlerine doğrudan müdahale edebilecek.

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150 kişilik heyetin huzurunda dev şov: Yerli hava savunma sistemi TOLGA sahaya indi - Resim: 7

Geleceğin Teknolojileri: Lazer ve ENFAL-17
İlerleyen dönemde TOLGA sistemine lazer silahı ve ENFAL-17 füzesinin entegre edilmesi planlanıyor. Sabit ve mobil komuta kontrol merkezlerinden yönetilebilen TOLGA; uzaktan kumandanın yanı sıra manuel, yarı otonom ve tam otonom çalışma modlarıyla göreve hazır.

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