150 kişilik heyetin huzurunda dev şov: Yerli hava savunma sistemi TOLGA sahaya indi

Çok Katmanlı Hava Savunma Şemsiyesi

Gelişen teknolojiyle birlikte artan mini/mikro dron, kamikaze İHA, akıllı mühimmat ve seyir füzesi tehditlerine karşı tasarlanan TOLGA; radar, elektro-optik sensörler, elektronik karıştırma ve farklı kalibredeki silah sistemlerini tek bir çatı altında birleştirerek hibrit ve çok katmanlı bir savunma mimarisi sunuyor.