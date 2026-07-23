Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak? Milyonların beklediği uygulama yine gündemde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da daha önce yaptığı açıklamada, sistemin sosyal yardım alanında yapısal bir reform olarak planlandığını belirterek pilot uygulamanın 2026'da başlayacağını, 2027 yılında ise ülke genelinde uygulanmasının hedeflendiğini açıklamıştı.