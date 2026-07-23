2023 seçimleri öncesinde kamuoyuna duyurulan vatandaşlık maaşı uygulaması yeniden gündeme geldi. Gazeteci Afik Beki, Karar'da kaleme aldığı yazıda, yıllardır konuşulan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için verilen sözleri hatırlatarak uygulamanın neden hâlâ başlamadığına dikkat çekti.
Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak? Milyonların beklediği uygulama yine gündemde
2023 seçimleri öncesinde duyurulan vatandaşlık maaşı uygulaması yeniden tartışma konusu oldu. Gazeteci Afik Beki, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için verilen vaatleri hatırlatarak, uygulamanın neden hâlâ hayata geçirilmediğini sorguladı.Kaynak: Diğer
2023'TE DUYURULDU, TAKVİM DEĞİŞTİ
Afik Beki'nin yazısına göre vatandaşlık maaşı ilk olarak 2023 yazında başlayacak bir proje olarak kamuoyuna tanıtıldı.
Dönemin seçim vaatleri arasında yer alan uygulamanın, düşük gelirli hanelerin gelirini belirli bir seviyeye tamamlamasının hedeflendiği ifade edildi.
Beki, seçimlerin ardından uygulamanın hayata geçirilmediğini, daha sonra ise yeni bir takvim açıklandığını belirtti.
Buna göre pilot uygulamanın 2026 yılında birkaç ilde başlatılması, sistemin ise 2027 yılında Türkiye geneline yayılması planlandı.
GETAD SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?
Vatandaşlık maaşı olarak kamuoyunda bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), geliri belirlenen seviyenin altında kalan hanelere destek verilmesini öngörüyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da daha önce yaptığı açıklamada, sistemin sosyal yardım alanında yapısal bir reform olarak planlandığını belirterek pilot uygulamanın 2026'da başlayacağını, 2027 yılında ise ülke genelinde uygulanmasının hedeflendiğini açıklamıştı.
"VATANDAŞLIK MAAŞINI ALANLARDAN HABER VAR MI?"
Afik Beki, yazısında uygulamanın hâlâ başlamamış olmasına dikkat çekerek, "O yazın ortasındayız şimdi, vatandaşlık maaşını alanlardan haber var mı?" ifadelerini kullandı.
Beki ayrıca, mevcut sosyal yardımların tek çatı altında toplanmasının yoksullukla mücadelede kalıcı bir çözüm olup olmadığını sorgularken, uygulamanın finansmanına ilişkin de soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi.
GÖZLER YENİ TAKVİMDE
Vatandaşlık maaşı uygulamasının ne zaman başlayacağına ilişkin kamuoyunda beklenti sürerken, son açıklamalara göre düzenlemenin yasalaşma sürecinin ardından pilot uygulamanın hayata geçirilmesi ve 2027 yılında tüm Türkiye'de uygulanması hedefleniyor.
Milyonlarca vatandaş ise uzun süredir gündemde olan vatandaşlık maaşına ilişkin yeni bir adım atılıp atılmayacağını ve uygulamanın ne zaman başlayacağını merakla takip ediyor.