Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Osman Bektaş Marmara Fayı'ndaki ateş topunu açıkladı: 6'dan büyük deprem bekleniyor

Osman Bektaş Marmara Fayı'ndaki ateş topunu açıkladı: 6'dan büyük deprem bekleniyor

Jeoloji Mühendisi Osman Bektaş, 'Marmara'nın sırrı ne?' başlıklı yazı dizisinde Ana Marmara Fayı hattı üzerinde yapılan incelemeler sonrası 6 üzerinde bir depremin ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Osman Bektaş Marmara Fayı'ndaki ateş topunu açıkladı: 6'dan büyük deprem bekleniyor - Resim: 1

Marmara'da farklı jeofizik yöntemlerden elde edilen ortak bulguların, 6 üzerinde bir depremi işaret ettiğini belirten Osman Göktaş, Orta Marmara Sırtı altında 50 km derinlik ve 60 km genişliğinde sıcak ateş topu bulunduğunu söyledi.

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Osman Bektaş Marmara Fayı'ndaki ateş topunu açıkladı: 6'dan büyük deprem bekleniyor - Resim: 2

Bu sıcak ateş topunun 40 km genişliğindeki fay zonuna gaz ve sıcak su sağlayarak sürünmeyi kolaylaştırdığı ve 6'dan büyük deprem oluşumuna katkı sunduğunu belirtti.

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Osman Bektaş Marmara Fayı'ndaki ateş topunu açıkladı: 6'dan büyük deprem bekleniyor - Resim: 3

Marmara'da 6'nın üzerinde deprem ihtimalinden bahseden Bektaş'ın açıklamaları şöyle:

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Osman Bektaş Marmara Fayı'ndaki ateş topunu açıkladı: 6'dan büyük deprem bekleniyor - Resim: 4

MARMARA'NIN SIRRI?

"Ana Marmara Fayı'nın Röntgeni M6+ fısıldıyor."

Marmara'da farklı jeofizik yöntemlerden (3B gravite, Curie derinliği, ısı akısı, 3B manyetotellürik özdirenç ve sismisite) elde edilen ortak bulgular şu jeodinamik modeli öngörüyor:

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Osman Bektaş Marmara Fayı'ndaki ateş topunu açıkladı: 6'dan büyük deprem bekleniyor - Resim: 5

Orta Marmara Sırtı altında, 50 km derinliğe kadar uzanan ve yaklaşık 60 km genişliğinde sıcak bir ateş topu ( kabuk–üst manto termal domu ) bulunduğu; bunun üzerinde ise ince bir sismojenik ( deprem üreten) kabuğun geliştiği görülmektedir.

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Osman Bektaş Marmara Fayı'ndaki ateş topunu açıkladı: 6'dan büyük deprem bekleniyor - Resim: 6

Bu sıcak ateş topu termal dom, çevresindeki yaklaşık 40 km genişliğindeki fay zonuna gaz ve sıcak su gibi akışkanlar sağlayarak fayı mekanik olarak zayıflatıyor, sürünmeyi (creep) kolaylaştırıyor ve çoğunlukla M6+ büyüklüğünde depremlerin oluşmasına katkıda bulunuyor olabilir.

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Osman Bektaş Marmara Fayı'ndaki ateş topunu açıkladı: 6'dan büyük deprem bekleniyor - Resim: 7

Benzer bir mekanizma, San Andreas Fayı'nın M6+ üreten Parkfield sürünme (creep) kesiminde manyetotellürik çalışmalar ve derin sondajlarla araştırılmış; derin akışkanların fay davranışındaki rolüne ilişkin önemli benzer kanıtlar elde edilmiştir.

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