Marmara'da farklı jeofizik yöntemlerden elde edilen ortak bulguların, 6 üzerinde bir depremi işaret ettiğini belirten Osman Göktaş, Orta Marmara Sırtı altında 50 km derinlik ve 60 km genişliğinde sıcak ateş topu bulunduğunu söyledi.
Osman Bektaş Marmara Fayı'ndaki ateş topunu açıkladı: 6'dan büyük deprem bekleniyor
Jeoloji Mühendisi Osman Bektaş, 'Marmara'nın sırrı ne?' başlıklı yazı dizisinde Ana Marmara Fayı hattı üzerinde yapılan incelemeler sonrası 6 üzerinde bir depremin ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.Yunus Arıkan
Bu sıcak ateş topunun 40 km genişliğindeki fay zonuna gaz ve sıcak su sağlayarak sürünmeyi kolaylaştırdığı ve 6'dan büyük deprem oluşumuna katkı sunduğunu belirtti.
Marmara'da 6'nın üzerinde deprem ihtimalinden bahseden Bektaş'ın açıklamaları şöyle:
MARMARA'NIN SIRRI?
"Ana Marmara Fayı'nın Röntgeni M6+ fısıldıyor."
Marmara'da farklı jeofizik yöntemlerden (3B gravite, Curie derinliği, ısı akısı, 3B manyetotellürik özdirenç ve sismisite) elde edilen ortak bulgular şu jeodinamik modeli öngörüyor:
Orta Marmara Sırtı altında, 50 km derinliğe kadar uzanan ve yaklaşık 60 km genişliğinde sıcak bir ateş topu ( kabuk–üst manto termal domu ) bulunduğu; bunun üzerinde ise ince bir sismojenik ( deprem üreten) kabuğun geliştiği görülmektedir.
Bu sıcak ateş topu termal dom, çevresindeki yaklaşık 40 km genişliğindeki fay zonuna gaz ve sıcak su gibi akışkanlar sağlayarak fayı mekanik olarak zayıflatıyor, sürünmeyi (creep) kolaylaştırıyor ve çoğunlukla M6+ büyüklüğünde depremlerin oluşmasına katkıda bulunuyor olabilir.
Benzer bir mekanizma, San Andreas Fayı'nın M6+ üreten Parkfield sürünme (creep) kesiminde manyetotellürik çalışmalar ve derin sondajlarla araştırılmış; derin akışkanların fay davranışındaki rolüne ilişkin önemli benzer kanıtlar elde edilmiştir.