Osman Bektaş Marmara Fayı'ndaki ateş topunu açıkladı: 6'dan büyük deprem bekleniyor

Orta Marmara Sırtı altında, 50 km derinliğe kadar uzanan ve yaklaşık 60 km genişliğinde sıcak bir ateş topu ( kabuk–üst manto termal domu ) bulunduğu; bunun üzerinde ise ince bir sismojenik ( deprem üreten) kabuğun geliştiği görülmektedir.